交易:
481
盈利交易:
300 (62.37%)
亏损交易:
181 (37.63%)
最好交易:
714.99 USD
最差交易:
-247.38 USD
毛利:
14 799.56 USD (89 138 pips)
毛利亏损:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
最大连续赢利:
9 (158.65 USD)
最大连续盈利:
1 087.91 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.09
长期交易:
220 (45.74%)
短期交易:
261 (54.26%)
利润因子:
2.03
预期回报:
15.61 USD
平均利润:
49.33 USD
平均损失:
-40.27 USD
最大连续失误:
5 (-928.41 USD)
最大连续亏损:
-928.41 USD (5)
每月增长:
0.61%
年度预测:
8.55%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
18.00 USD
最大值:
928.41 USD (0.89%)
相对跌幅:
结余:
0.89% (928.41 USD)
净值:
3.90% (4 058.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|AUDUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4.9K
|AUDUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
最好交易: +714.99 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +158.65 USD
最大连续亏损: -928.41 USD
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
32
99%
481
62%
100%
2.03
15.61
USD
USD
4%
1:100