- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
300 (62.37%)
Negociações com perda:
181 (37.63%)
Melhor negociação:
714.99 USD
Pior negociação:
-247.38 USD
Lucro bruto:
14 799.56 USD (89 138 pips)
Perda bruta:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (158.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 087.91 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.16%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.09
Negociações longas:
220 (45.74%)
Negociações curtas:
261 (54.26%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
15.61 USD
Lucro médio:
49.33 USD
Perda média:
-40.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-928.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-928.41 USD (5)
Crescimento mensal:
0.61%
Previsão anual:
8.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.00 USD
Máximo:
928.41 USD (0.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.89% (928.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.90% (4 058.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|AUDUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4.9K
|AUDUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +714.99 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +158.65 USD
Máxima perda consecutiva: -928.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
GTCGlobalTrade-Server
|5.00 × 10
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
32
99%
481
62%
100%
2.03
15.61
USD
USD
4%
1:100