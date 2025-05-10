- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
300 (62.37%)
Убыточных трейдов:
181 (37.63%)
Лучший трейд:
714.99 USD
Худший трейд:
-247.38 USD
Общая прибыль:
14 799.56 USD (89 138 pips)
Общий убыток:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (158.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 087.91 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
220 (45.74%)
Коротких трейдов:
261 (54.26%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
15.61 USD
Средняя прибыль:
49.33 USD
Средний убыток:
-40.27 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-928.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-928.41 USD (5)
Прирост в месяц:
0.66%
Годовой прогноз:
8.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.00 USD
Максимальная:
928.41 USD (0.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.89% (928.41 USD)
По эквити:
3.90% (4 058.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|AUDUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4.9K
|AUDUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +714.99 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +158.65 USD
Макс. убыток в серии: -928.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
GTCGlobalTrade-Server
|5.00 × 10
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
32
99%
481
62%
100%
2.03
15.61
USD
USD
4%
1:100