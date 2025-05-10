- 자본
- 축소
트레이드:
502
이익 거래:
312 (62.15%)
손실 거래:
190 (37.85%)
최고의 거래:
714.99 USD
최악의 거래:
-287.13 USD
총 수익:
16 253.14 USD (93 197 pips)
총 손실:
-7 918.31 USD (64 795 pips)
연속 최대 이익:
9 (158.65 USD)
연속 최대 이익:
1 087.91 USD (4)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.16%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
8.98
롱(주식매수):
230 (45.82%)
숏(주식차입매도):
272 (54.18%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
16.60 USD
평균 이익:
52.09 USD
평균 손실:
-41.68 USD
연속 최대 손실:
5 (-928.41 USD)
연속 최대 손실:
-928.41 USD (5)
월별 성장률:
1.04%
연간 예측:
12.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.00 USD
최대한의:
928.41 USD (0.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.89% (928.41 USD)
자본금별:
3.90% (4 058.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|277
|AUDUSD
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|5.7K
|AUDUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +714.99 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +158.65 USD
연속 최대 손실: -928.41 USD
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
35
99%
502
62%
100%
2.05
16.60
USD
USD
4%
1:100