- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
482
Gewinntrades:
301 (62.44%)
Verlusttrades:
181 (37.55%)
Bester Trade:
714.99 USD
Schlechtester Trade:
-247.38 USD
Bruttoprofit:
15 070.43 USD (90 230 pips)
Bruttoverlust:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (158.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 087.91 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.16%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.38
Long-Positionen:
221 (45.85%)
Short-Positionen:
261 (54.15%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
16.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-928.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-928.41 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.90%
Jahresprognose:
10.90%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.00 USD
Maximaler:
928.41 USD (0.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.89% (928.41 USD)
Kapital:
3.90% (4 058.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|265
|AUDUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|5.2K
|AUDUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +714.99 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -928.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
GTCGlobalTrade-Server
|5.00 × 10
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
33
99%
482
62%
100%
2.06
16.14
USD
USD
4%
1:100