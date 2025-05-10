SignaleKategorien
James Soetanto

Double Wang MT5

James Soetanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
482
Gewinntrades:
301 (62.44%)
Verlusttrades:
181 (37.55%)
Bester Trade:
714.99 USD
Schlechtester Trade:
-247.38 USD
Bruttoprofit:
15 070.43 USD (90 230 pips)
Bruttoverlust:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (158.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 087.91 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.16%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.38
Long-Positionen:
221 (45.85%)
Short-Positionen:
261 (54.15%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
16.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-928.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-928.41 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.90%
Jahresprognose:
10.90%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.00 USD
Maximaler:
928.41 USD (0.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.89% (928.41 USD)
Kapital:
3.90% (4 058.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 265
AUDUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 5.2K
AUDUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +714.99 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -928.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
GTCGlobalTrade-Server
5.00 × 10
2025.12.17 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 06:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 08:45
Share of trading days is too low
2025.05.12 08:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 07:46
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.10 09:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.10 09:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.10 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.10 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.10 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
