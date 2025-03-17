- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
272
利益トレード:
242 (88.97%)
損失トレード:
30 (11.03%)
ベストトレード:
669.93 USD
最悪のトレード:
-271.07 USD
総利益:
8 619.21 USD (46 260 pips)
総損失:
-2 755.37 USD (20 867 pips)
最大連続の勝ち:
59 (970.62 USD)
最大連続利益:
970.62 USD (59)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
93.99%
最大入金額:
3.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
10.56
長いトレード:
139 (51.10%)
短いトレード:
133 (48.90%)
プロフィットファクター:
3.13
期待されたペイオフ:
21.56 USD
平均利益:
35.62 USD
平均損失:
-91.85 USD
最大連続の負け:
2 (-521.59 USD)
最大連続損失:
-521.59 USD (2)
月間成長:
2.12%
年間予想:
25.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
555.25 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.97% (555.25 USD)
エクイティによる:
12.91% (2 230.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|30
|NZDCAD+
|28
|GBPUSD+
|26
|USDCHF+
|26
|EURCHF+
|25
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|24
|CADCHF+
|24
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|22
|AUDNZD+
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD+
|579
|NZDCAD+
|463
|GBPUSD+
|525
|USDCHF+
|724
|EURCHF+
|690
|AUDCHF+
|627
|CADJPY+
|237
|CADCHF+
|575
|EURUSD+
|626
|EURGBP+
|386
|AUDNZD+
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD+
|4.5K
|NZDCAD+
|3.6K
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCHF+
|2.6K
|EURCHF+
|2.6K
|AUDCHF+
|3.1K
|CADJPY+
|2.7K
|CADCHF+
|3.2K
|EURUSD+
|-271
|EURGBP+
|2.1K
|AUDNZD+
|-2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +669.93 USD
最悪のトレード: -271 USD
最大連続の勝ち: 59
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +970.62 USD
最大連続損失: -521.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
388 USD/月
31%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
41
100%
272
88%
94%
3.12
21.56
USD
USD
13%
1:500