Ka Wai Chiong

BBLazyKDM Van

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 388 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
173 (91.05%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (8.95%)
En iyi işlem:
669.93 USD
En kötü işlem:
-249.60 USD
Brüt kâr:
5 130.91 USD (32 513 pips)
Brüt zarar:
-1 491.73 USD (11 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (970.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
970.62 USD (59)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
96.82%
Maks. mevduat yükü:
3.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.34
Alış işlemleri:
95 (50.00%)
Satış işlemleri:
95 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.44
Beklenen getiri:
19.15 USD
Ortalama kâr:
29.66 USD
Ortalama zarar:
-87.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-495.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-495.84 USD (2)
Aylık büyüme:
3.86%
Yıllık tahmin:
49.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
495.84 USD (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (495.84 USD)
Varlığa göre:
12.91% (2 230.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD+ 21
GBPUSD+ 21
AUDCHF+ 20
EURCHF+ 18
EURUSD+ 18
CADJPY+ 18
NZDCAD+ 18
USDCHF+ 18
CADCHF+ 17
EURGBP+ 14
AUDNZD+ 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD+ 335
GBPUSD+ 355
AUDCHF+ 448
EURCHF+ 344
EURUSD+ 496
CADJPY+ 241
NZDCAD+ 230
USDCHF+ 479
CADCHF+ 335
EURGBP+ 131
AUDNZD+ 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD+ 3.2K
GBPUSD+ 2.9K
AUDCHF+ 2.1K
EURCHF+ 2.7K
EURUSD+ -1K
CADJPY+ 3K
NZDCAD+ 2K
USDCHF+ 1.6K
CADCHF+ 2.4K
EURGBP+ 1.2K
AUDNZD+ 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +669.93 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +970.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -495.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.28 14:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 19:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 18:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.19 19:07
Share of trading days is too low
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 17:58
Share of trading days is too low
2025.03.19 17:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.17 11:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.17 11:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
