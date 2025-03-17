- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
271
盈利交易:
241 (88.92%)
亏损交易:
30 (11.07%)
最好交易:
669.93 USD
最差交易:
-271.07 USD
毛利:
8 597.23 USD (46 116 pips)
毛利亏损:
-2 755.37 USD (20 867 pips)
最大连续赢利:
59 (970.62 USD)
最大连续盈利:
970.62 USD (59)
夏普比率:
0.27
交易活动:
93.99%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
10.52
长期交易:
138 (50.92%)
短期交易:
133 (49.08%)
利润因子:
3.12
预期回报:
21.56 USD
平均利润:
35.67 USD
平均损失:
-91.85 USD
最大连续失误:
2 (-521.59 USD)
最大连续亏损:
-521.59 USD (2)
每月增长:
2.06%
年度预测:
26.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
555.25 USD (2.27%)
相对跌幅:
结余:
2.97% (555.25 USD)
净值:
12.91% (2 230.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|30
|NZDCAD+
|28
|GBPUSD+
|26
|USDCHF+
|26
|EURCHF+
|25
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|24
|CADCHF+
|24
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|22
|AUDNZD+
|18
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD+
|579
|NZDCAD+
|463
|GBPUSD+
|525
|USDCHF+
|724
|EURCHF+
|690
|AUDCHF+
|627
|CADJPY+
|237
|CADCHF+
|575
|EURUSD+
|626
|EURGBP+
|386
|AUDNZD+
|409
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD+
|4.5K
|NZDCAD+
|3.6K
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCHF+
|2.6K
|EURCHF+
|2.6K
|AUDCHF+
|3.1K
|CADJPY+
|2.7K
|CADCHF+
|3.2K
|EURUSD+
|-271
|EURGBP+
|2.1K
|AUDNZD+
|-2.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +669.93 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 59
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +970.62 USD
最大连续亏损: -521.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月388 USD
31%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
40
100%
271
88%
94%
3.12
21.56
USD
USD
13%
1:500