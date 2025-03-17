- Прирост
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
241 (88.92%)
Убыточных трейдов:
30 (11.07%)
Лучший трейд:
669.93 USD
Худший трейд:
-271.07 USD
Общая прибыль:
8 597.23 USD (46 116 pips)
Общий убыток:
-2 755.37 USD (20 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (970.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
970.62 USD (59)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
93.99%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
10.52
Длинных трейдов:
138 (50.92%)
Коротких трейдов:
133 (49.08%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
21.56 USD
Средняя прибыль:
35.67 USD
Средний убыток:
-91.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-521.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-521.59 USD (2)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
33.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
555.25 USD (2.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.97% (555.25 USD)
По эквити:
12.91% (2 230.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|30
|NZDCAD+
|28
|GBPUSD+
|26
|USDCHF+
|26
|EURCHF+
|25
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|24
|CADCHF+
|24
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|22
|AUDNZD+
|18
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD+
|579
|NZDCAD+
|463
|GBPUSD+
|525
|USDCHF+
|724
|EURCHF+
|690
|AUDCHF+
|627
|CADJPY+
|237
|CADCHF+
|575
|EURUSD+
|626
|EURGBP+
|386
|AUDNZD+
|409
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD+
|4.5K
|NZDCAD+
|3.6K
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCHF+
|2.6K
|EURCHF+
|2.6K
|AUDCHF+
|3.1K
|CADJPY+
|2.7K
|CADCHF+
|3.2K
|EURUSD+
|-271
|EURGBP+
|2.1K
|AUDNZD+
|-2.2K
Лучший трейд: +669.93 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 59
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +970.62 USD
Макс. убыток в серии: -521.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
40
100%
271
88%
94%
3.12
21.56
USD
USD
13%
1:500