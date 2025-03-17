СигналыРазделы
Ka Wai Chiong

BBLazyKDM Van

Ka Wai Chiong
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 388 USD в месяц
прирост с 2025 31%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
241 (88.92%)
Убыточных трейдов:
30 (11.07%)
Лучший трейд:
669.93 USD
Худший трейд:
-271.07 USD
Общая прибыль:
8 597.23 USD (46 116 pips)
Общий убыток:
-2 755.37 USD (20 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (970.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
970.62 USD (59)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
93.99%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
10.52
Длинных трейдов:
138 (50.92%)
Коротких трейдов:
133 (49.08%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
21.56 USD
Средняя прибыль:
35.67 USD
Средний убыток:
-91.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-521.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-521.59 USD (2)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
33.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
555.25 USD (2.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.97% (555.25 USD)
По эквити:
12.91% (2 230.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD+ 30
NZDCAD+ 28
GBPUSD+ 26
USDCHF+ 26
EURCHF+ 25
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 24
CADCHF+ 24
EURUSD+ 23
EURGBP+ 22
AUDNZD+ 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD+ 579
NZDCAD+ 463
GBPUSD+ 525
USDCHF+ 724
EURCHF+ 690
AUDCHF+ 627
CADJPY+ 237
CADCHF+ 575
EURUSD+ 626
EURGBP+ 386
AUDNZD+ 409
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD+ 4.5K
NZDCAD+ 3.6K
GBPUSD+ 3.4K
USDCHF+ 2.6K
EURCHF+ 2.6K
AUDCHF+ 3.1K
CADJPY+ 2.7K
CADCHF+ 3.2K
EURUSD+ -271
EURGBP+ 2.1K
AUDNZD+ -2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +669.93 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 59
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +970.62 USD
Макс. убыток в серии: -521.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 19:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 18:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.19 19:07
Share of trading days is too low
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 17:58
Share of trading days is too low
2025.03.19 17:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.17 11:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.17 11:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.