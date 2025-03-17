- 자본
- 축소
트레이드:
283
이익 거래:
251 (88.69%)
손실 거래:
32 (11.31%)
최고의 거래:
669.93 USD
최악의 거래:
-271.07 USD
총 수익:
9 700.75 USD (48 098 pips)
총 손실:
-3 056.68 USD (22 150 pips)
연속 최대 이익:
59 (970.62 USD)
연속 최대 이익:
1 219.49 USD (15)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
93.99%
최대 입금량:
3.53%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
11.97
롱(주식매수):
144 (50.88%)
숏(주식차입매도):
139 (49.12%)
수익 요인:
3.17
기대수익:
23.48 USD
평균 이익:
38.65 USD
평균 손실:
-95.52 USD
연속 최대 손실:
2 (-521.59 USD)
연속 최대 손실:
-521.59 USD (2)
월별 성장률:
3.80%
연간 예측:
46.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
555.25 USD (2.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.97% (555.25 USD)
자본금별:
12.91% (2 230.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|31
|NZDCAD+
|29
|USDCHF+
|28
|EURCHF+
|26
|EURUSD+
|26
|GBPUSD+
|26
|CADCHF+
|26
|CADJPY+
|25
|AUDCHF+
|25
|EURGBP+
|22
|AUDNZD+
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD+
|618
|NZDCAD+
|490
|USDCHF+
|923
|EURCHF+
|738
|EURUSD+
|982
|GBPUSD+
|525
|CADCHF+
|671
|CADJPY+
|252
|AUDCHF+
|627
|EURGBP+
|386
|AUDNZD+
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD+
|4.6K
|NZDCAD+
|3.8K
|USDCHF+
|2.7K
|EURCHF+
|2.7K
|EURUSD+
|-700
|GBPUSD+
|3.4K
|CADCHF+
|3.5K
|CADJPY+
|2.8K
|AUDCHF+
|3.1K
|EURGBP+
|2.1K
|AUDNZD+
|-2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +669.93 USD
최악의 거래: -271 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +970.62 USD
연속 최대 손실: -521.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 388 USD
34%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
42
100%
283
88%
94%
3.17
23.48
USD
USD
13%
1:500