Negociações:
272
Negociações com lucro:
242 (88.97%)
Negociações com perda:
30 (11.03%)
Melhor negociação:
669.93 USD
Pior negociação:
-271.07 USD
Lucro bruto:
8 619.21 USD (46 260 pips)
Perda bruta:
-2 755.37 USD (20 867 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (970.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
970.62 USD (59)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
93.99%
Depósito máximo carregado:
3.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
10.56
Negociações longas:
139 (51.10%)
Negociações curtas:
133 (48.90%)
Fator de lucro:
3.13
Valor esperado:
21.56 USD
Lucro médio:
35.62 USD
Perda média:
-91.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-521.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-521.59 USD (2)
Crescimento mensal:
2.12%
Previsão anual:
25.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
555.25 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.97% (555.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.91% (2 230.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|30
|NZDCAD+
|28
|GBPUSD+
|26
|USDCHF+
|26
|EURCHF+
|25
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|24
|CADCHF+
|24
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|22
|AUDNZD+
|19
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD+
|579
|NZDCAD+
|463
|GBPUSD+
|525
|USDCHF+
|724
|EURCHF+
|690
|AUDCHF+
|627
|CADJPY+
|237
|CADCHF+
|575
|EURUSD+
|626
|EURGBP+
|386
|AUDNZD+
|431
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD+
|4.5K
|NZDCAD+
|3.6K
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCHF+
|2.6K
|EURCHF+
|2.6K
|AUDCHF+
|3.1K
|CADJPY+
|2.7K
|CADCHF+
|3.2K
|EURUSD+
|-271
|EURGBP+
|2.1K
|AUDNZD+
|-2.1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +669.93 USD
Pior negociação: -271 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 59
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +970.62 USD
Máxima perda consecutiva: -521.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
388 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
41
100%
272
88%
94%
3.12
21.56
USD
USD
13%
1:500