シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WAYANG EMAS
Ganda Prawira Tanzil

WAYANG EMAS

Ganda Prawira Tanzil
レビュー0件
信頼性
73週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
262
利益トレード:
262 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
433.29 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5 169.19 USD (516 375 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
262 (5 169.19 USD)
最大連続利益:
5 169.19 USD (262)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
84.56%
最大入金額:
5.25%
最近のトレード:
34 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
210 (80.15%)
短いトレード:
52 (19.85%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
19.73 USD
平均利益:
19.73 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
39.35% (4 910.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 516K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +433.29 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 262
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5 169.19 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 03:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録