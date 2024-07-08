СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WAYANG EMAS
Ganda Prawira Tanzil

WAYANG EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
262
Прибыльных трейдов:
262 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
433.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 169.19 USD (516 375 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
262 (5 169.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 169.19 USD (262)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
84.56%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
34 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
210 (80.15%)
Коротких трейдов:
52 (19.85%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
19.73 USD
Средняя прибыль:
19.73 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
39.35% (4 910.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 516K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +433.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 262
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 169.19 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.28 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 03:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
