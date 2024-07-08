SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WAYANG EMAS
Ganda Prawira Tanzil

WAYANG EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 comentários
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
262
Negociações com lucro:
262 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
433.29 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5 169.19 USD (516 375 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
262 (5 169.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 169.19 USD (262)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
84.56%
Depósito máximo carregado:
5.25%
Último negócio:
34 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
210 (80.15%)
Negociações curtas:
52 (19.85%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
19.73 USD
Lucro médio:
19.73 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.35% (4 910.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 516K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +433.29 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 262
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5 169.19 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Sem comentários
2025.12.28 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 03:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
