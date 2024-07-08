- 成长
交易:
262
盈利交易:
262 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
433.29 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5 169.19 USD (516 375 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
262 (5 169.19 USD)
最大连续盈利:
5 169.19 USD (262)
夏普比率:
0.40
交易活动:
84.56%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
34 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.00
长期交易:
210 (80.15%)
短期交易:
52 (19.85%)
利润因子:
n/a
预期回报:
19.73 USD
平均利润:
19.73 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
39.35% (4 910.65 USD)
交易
Sell
Buy
XAUUSD
262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
5.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
516K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +433.29 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 262
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5 169.19 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
没有评论