SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WAYANG EMAS
Ganda Prawira Tanzil

WAYANG EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
73 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
262
Gewinntrades:
262 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
433.29 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
5 169.19 USD (516 375 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
262 (5 169.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 169.19 USD (262)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
84.56%
Max deposit load:
5.25%
Letzter Trade:
34 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
210 (80.15%)
Short-Positionen:
52 (19.85%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
19.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
39.35% (4 910.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 516K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +433.29 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 262
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 169.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
noch 10 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 03:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen