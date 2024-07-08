SeñalesSecciones
Ganda Prawira Tanzil

WAYANG EMAS

Ganda Prawira Tanzil
Fiabilidad
73 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 60%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
262
Transacciones Rentables:
262 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
433.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
5 169.19 USD (516 375 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
262 (5 169.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 169.19 USD (262)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
84.56%
Carga máxima del depósito:
5.25%
Último trade:
34 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
210 (80.15%)
Transacciones Cortas:
52 (19.85%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
19.73 USD
Beneficio medio:
19.73 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
39.35% (4 910.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 516K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +433.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 262
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +5 169.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
2025.12.28 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 03:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
