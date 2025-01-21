シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Spruce Waveband
Kuan Kuan Fu

Spruce Waveband

Kuan Kuan Fu
レビュー14件
信頼性
84週間
1 / 1.6K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 711%
Exness-Real9
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
803
利益トレード:
650 (80.94%)
損失トレード:
153 (19.05%)
ベストトレード:
167.15 USD
最悪のトレード:
-113.28 USD
総利益:
3 079.88 USD (3 005 581 pips)
総損失:
-894.08 USD (785 637 pips)
最大連続の勝ち:
35 (102.75 USD)
最大連続利益:
636.47 USD (16)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
12.89%
最大入金額:
18.26%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.98
長いトレード:
297 (36.99%)
短いトレード:
506 (63.01%)
プロフィットファクター:
3.44
期待されたペイオフ:
2.72 USD
平均利益:
4.74 USD
平均損失:
-5.84 USD
最大連続の負け:
8 (-33.74 USD)
最大連続損失:
-212.52 USD (2)
月間成長:
16.55%
年間予想:
200.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
219.10 USD (23.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.48% (219.10 USD)
エクイティによる:
62.94% (710.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 354
BTCUSD 155
USOIL 122
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 12
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
XAGUSD 5
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
AAPL 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 397
USOIL 219
EURUSD 55
USDJPY 28
GBPUSD 13
USDCHF 16
EURGBP 4
USDCAD -25
EURJPY 9
NZDCAD 4
AUDUSD 1
XAGUSD 148
AUDCHF 4
GBPAUD 8
EURCHF 2
CHFJPY 1
AUDCAD 0
AUDNZD 4
NZDUSD 5
AAPL -2
GBPCHF 4
EURCAD 1
CADCHF 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 502K
BTCUSD 1.7M
USOIL 9.8K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 374
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 431
NZDCAD 235
AUDUSD 65
XAGUSD 382
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
CHFJPY 18
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
AAPL -93
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +167.15 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +102.75 USD
最大連続損失: -33.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD

平均の評価:
Juan Frutos Micol
190
Juan Frutos Micol 2025.01.21 01:23 
 

Durante este mes de Enero muy pocas señales, de momento no compensa

yuk007
16
yuk007 2024.12.11 03:08   

不开单

Yao Zou
1635
Yao Zou 2024.12.10 13:55 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

Sandman855
216
Sandman855 2024.11.26 22:02 
 

Eventually this trading style was going to cause a large loss. A typical win on 0.3 lots was consistently about 6$. With that sizing and win, the provider allowed 2 open position to go into a loss territory of 150$ each. Preceding this was more sporadic trades, seemed emotional trades, trying to dig out, instead of jumping the stop loss ship much sooner.

Diego Arroyo
429
Diego Arroyo 2024.11.17 19:21 
 

Poco profit pero siempre em contra de tendencia, en cuanto se vaya en contra perderas mucho dinero.

Future trader
67
Future trader 2024.11.09 04:20 
 

暂时还不错啊

Леонид Тарасов
113
Леонид Тарасов 2024.11.06 13:10  (変更された2024.11.16 19:08) 
 

Кто из России копирует на каком брокере. Напишите в личку

Kun Zhang
234
Kun Zhang 2024.11.06 04:07  (変更された2024.11.26 00:24) 
 

欧美狂泻，你还逆势做多单，早晚得挂掉。。。你这TM是火中取栗啊。。。

昨夜黄金同样的剧本，狂泻不止，信号主抢反弹逆势做单，失败后加仓扛单，又失败后选择逆势再抗一单，结果第三单小幅止盈。随着行情继续单边下跌，信号主又开一单做逆势反弹，结果被埋。。。如此反复。在最LJ的时候，扛着3单，逆势重仓！看得我是心惊胆战。如果信号主顺势做单，轻轻松松20%收入囊中。这种小赚却担着大风险的信号，就是LJ。。。

dxramax
60
dxramax 2024.10.29 04:44  (変更された2024.10.29 04:46) 
 

I think this is the best signal in terms of drawdown to profit ratio, short trading period reduce risk and exposure, excellent entry point, greed/risk are managed very well, keep up the good work.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.19 10:54 
 

Due to Gold and other symbol cannot copy trade to my broker. Symbol difference cause lot trade not copy.

kpiro15
774
kpiro15 2024.10.11 19:12  (変更された2024.10.11 20:46) 
 

How much is the minimum to copy your signal?

複製訊號的最低費用是多少？

Hai Yang Wu
1396
Hai Yang Wu 2024.10.03 13:09 
 

信号方的进场点位确实很好, 然后有一点利润就走, 也没有问题. 但我还是选择停止跟单了, 就是因为回撤太大了, BTC在64213开的0.02的多单, 到了60420都没有止损, 无奈自己亏损75.86美金割肉. 其实我觉得哪怕止损放到20美金, 然后赚2美金跑也可以, 但没有止损,全靠扛小账户是必爆的. 希望这个建议信号方能够改进!

jack0608
29
jack0608 2024.09.25 07:15  (変更された2024.09.25 07:16) 
 

How I can find symbol that XAUUSD.

I couldn't copy trade that

Le Viet Bang
1324
Le Viet Bang 2024.08.20 09:14 
 

Good trader. I like the way he trade. He has very good entry points and very principle at closing points with no greedy. But try to keep drawdown stable.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Spruce Waveband
30 USD/月
711%
1
1.6K
USD
2.3K
USD
84
0%
803
80%
13%
3.44
2.72
USD
63%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください