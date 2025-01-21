시그널섹션
Kuan Kuan Fu

Spruce Waveband

Kuan Kuan Fu
14 리뷰
안정성
86
1 / 1.6K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 715%
Exness-Real9
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
  • 자본
  • 축소
트레이드:
811
이익 거래:
655 (80.76%)
손실 거래:
156 (19.24%)
최고의 거래:
167.15 USD
최악의 거래:
-113.28 USD
총 수익:
3 210.09 USD (3 030 008 pips)
총 손실:
-1 014.60 USD (789 297 pips)
연속 최대 이익:
35 (102.75 USD)
연속 최대 이익:
636.47 USD (16)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
13.89%
최대 입금량:
18.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
10.02
롱(주식매수):
302 (37.24%)
숏(주식차입매도):
509 (62.76%)
수익 요인:
3.16
기대수익:
2.71 USD
평균 이익:
4.90 USD
평균 손실:
-6.50 USD
연속 최대 손실:
8 (-33.74 USD)
연속 최대 손실:
-212.52 USD (2)
월별 성장률:
10.50%
연간 예측:
127.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
219.10 USD (23.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.48% (219.10 USD)
자본금별:
62.94% (710.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 355
BTCUSD 157
USOIL 122
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURGBP 11
USDCHF 10
USDCAD 10
XAGUSD 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
AAPL 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 412
USOIL 219
EURUSD 55
USDJPY 28
GBPUSD 13
EURGBP 8
USDCHF 16
USDCAD -144
XAGUSD 216
EURJPY 9
NZDCAD 4
AUDUSD 1
AUDCHF 4
GBPAUD 8
EURCHF 2
CHFJPY 1
AUDCAD 0
AUDNZD 4
NZDUSD 5
AAPL -2
GBPCHF 4
EURCAD 1
CADCHF 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 509K
BTCUSD 1.7M
USOIL 9.8K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 374
EURGBP 112
USDCHF 443
USDCAD -2.5K
XAGUSD 596
EURJPY 431
NZDCAD 235
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
CHFJPY 18
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
AAPL -93
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +167.15 USD
최악의 거래: -113 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +102.75 USD
연속 최대 손실: -33.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 더...
波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD

평균 평점:
Juan Frutos Micol
190
Juan Frutos Micol 2025.01.21 01:23 
 

Durante este mes de Enero muy pocas señales, de momento no compensa

yuk007
16
yuk007 2024.12.11 03:08   

不开单

Yao Zou
1635
Yao Zou 2024.12.10 13:55 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

Sandman855
216
Sandman855 2024.11.26 22:02 
 

Eventually this trading style was going to cause a large loss. A typical win on 0.3 lots was consistently about 6$. With that sizing and win, the provider allowed 2 open position to go into a loss territory of 150$ each. Preceding this was more sporadic trades, seemed emotional trades, trying to dig out, instead of jumping the stop loss ship much sooner.

Diego Arroyo
434
Diego Arroyo 2024.11.17 19:21 
 

Poco profit pero siempre em contra de tendencia, en cuanto se vaya en contra perderas mucho dinero.

Future trader
67
Future trader 2024.11.09 04:20 
 

暂时还不错啊

Леонид Тарасов
113
Леонид Тарасов 2024.11.06 13:10  (수정됨 2024.11.16 19:08) 
 

Кто из России копирует на каком брокере. Напишите в личку

Kun Zhang
234
Kun Zhang 2024.11.06 04:07  (수정됨 2024.11.26 00:24) 
 

欧美狂泻，你还逆势做多单，早晚得挂掉。。。你这TM是火中取栗啊。。。

昨夜黄金同样的剧本，狂泻不止，信号主抢反弹逆势做单，失败后加仓扛单，又失败后选择逆势再抗一单，结果第三单小幅止盈。随着行情继续单边下跌，信号主又开一单做逆势反弹，结果被埋。。。如此反复。在最LJ的时候，扛着3单，逆势重仓！看得我是心惊胆战。如果信号主顺势做单，轻轻松松20%收入囊中。这种小赚却担着大风险的信号，就是LJ。。。

dxramax
60
dxramax 2024.10.29 04:44  (수정됨 2024.10.29 04:46) 
 

I think this is the best signal in terms of drawdown to profit ratio, short trading period reduce risk and exposure, excellent entry point, greed/risk are managed very well, keep up the good work.

Lim Soon Cheng
417
Lim Soon Cheng 2024.10.19 10:54 
 

Due to Gold and other symbol cannot copy trade to my broker. Symbol difference cause lot trade not copy.

kpiro15
774
kpiro15 2024.10.11 19:12  (수정됨 2024.10.11 20:46) 
 

How much is the minimum to copy your signal?

複製訊號的最低費用是多少？

Hai Yang Wu
1464
Hai Yang Wu 2024.10.03 13:09 
 

信号方的进场点位确实很好, 然后有一点利润就走, 也没有问题. 但我还是选择停止跟单了, 就是因为回撤太大了, BTC在64213开的0.02的多单, 到了60420都没有止损, 无奈自己亏损75.86美金割肉. 其实我觉得哪怕止损放到20美金, 然后赚2美金跑也可以, 但没有止损,全靠扛小账户是必爆的. 希望这个建议信号方能够改进!

jack0608
29
jack0608 2024.09.25 07:15  (수정됨 2024.09.25 07:16) 
 

How I can find symbol that XAUUSD.

I couldn't copy trade that

Le Viet Bang
1324
Le Viet Bang 2024.08.20 09:14 
 

Good trader. I like the way he trade. He has very good entry points and very principle at closing points with no greedy. But try to keep drawdown stable.

2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.