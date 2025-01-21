СигналыРазделы
Spruce Waveband
Kuan Kuan Fu

Spruce Waveband

Kuan Kuan Fu
14 отзывов
Надежность
84 недели
1 / 1.6K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 692%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
802
Прибыльных трейдов:
649 (80.92%)
Убыточных трейдов:
153 (19.08%)
Лучший трейд:
167.15 USD
Худший трейд:
-113.28 USD
Общая прибыль:
3 024.72 USD (3 005 423 pips)
Общий убыток:
-894.08 USD (785 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (102.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
636.47 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
18.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
9.72
Длинных трейдов:
297 (37.03%)
Коротких трейдов:
505 (62.97%)
Профит фактор:
3.38
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
4.66 USD
Средний убыток:
-5.84 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-33.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.52 USD (2)
Прирост в месяц:
15.72%
Годовой прогноз:
190.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
219.10 USD (23.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.48% (219.10 USD)
По эквити:
62.94% (710.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 354
BTCUSD 155
USOIL 122
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 12
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
XAGUSD 4
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
AAPL 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 397
USOIL 219
EURUSD 55
USDJPY 28
GBPUSD 13
USDCHF 16
EURGBP 4
USDCAD -25
EURJPY 9
NZDCAD 4
AUDUSD 1
AUDCHF 4
GBPAUD 8
XAGUSD 93
EURCHF 2
CHFJPY 1
AUDCAD 0
AUDNZD 4
NZDUSD 5
AAPL -2
GBPCHF 4
EURCAD 1
CADCHF 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 502K
BTCUSD 1.7M
USOIL 9.8K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 374
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 431
NZDCAD 235
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
XAGUSD 224
EURCHF 94
CHFJPY 18
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
AAPL -93
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +167.15 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +102.75 USD
Макс. убыток в серии: -33.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
еще 159...
波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD

Средняя оценка:
Juan Frutos Micol
190
Juan Frutos Micol 2025.01.21 01:23 
 

Durante este mes de Enero muy pocas señales, de momento no compensa

yuk007
16
yuk007 2024.12.11 03:08   

不开单

Yao Zou
1630
Yao Zou 2024.12.10 13:55 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

Sandman855
216
Sandman855 2024.11.26 22:02 
 

Eventually this trading style was going to cause a large loss. A typical win on 0.3 lots was consistently about 6$. With that sizing and win, the provider allowed 2 open position to go into a loss territory of 150$ each. Preceding this was more sporadic trades, seemed emotional trades, trying to dig out, instead of jumping the stop loss ship much sooner.

Diego Arroyo
429
Diego Arroyo 2024.11.17 19:21 
 

Poco profit pero siempre em contra de tendencia, en cuanto se vaya en contra perderas mucho dinero.

Future trader
67
Future trader 2024.11.09 04:20 
 

暂时还不错啊

Леонид Тарасов
113
Леонид Тарасов 2024.11.06 13:10  (изменен 2024.11.16 19:08) 
 

Кто из России копирует на каком брокере. Напишите в личку

Kun Zhang
234
Kun Zhang 2024.11.06 04:07  (изменен 2024.11.26 00:24) 
 

欧美狂泻，你还逆势做多单，早晚得挂掉。。。你这TM是火中取栗啊。。。

昨夜黄金同样的剧本，狂泻不止，信号主抢反弹逆势做单，失败后加仓扛单，又失败后选择逆势再抗一单，结果第三单小幅止盈。随着行情继续单边下跌，信号主又开一单做逆势反弹，结果被埋。。。如此反复。在最LJ的时候，扛着3单，逆势重仓！看得我是心惊胆战。如果信号主顺势做单，轻轻松松20%收入囊中。这种小赚却担着大风险的信号，就是LJ。。。

dxramax
60
dxramax 2024.10.29 04:44  (изменен 2024.10.29 04:46) 
 

I think this is the best signal in terms of drawdown to profit ratio, short trading period reduce risk and exposure, excellent entry point, greed/risk are managed very well, keep up the good work.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.19 10:54 
 

Due to Gold and other symbol cannot copy trade to my broker. Symbol difference cause lot trade not copy.

kpiro15
774
kpiro15 2024.10.11 19:12  (изменен 2024.10.11 20:46) 
 

How much is the minimum to copy your signal?

複製訊號的最低費用是多少？

Hai Yang Wu
1365
Hai Yang Wu 2024.10.03 13:09 
 

信号方的进场点位确实很好, 然后有一点利润就走, 也没有问题. 但我还是选择停止跟单了, 就是因为回撤太大了, BTC在64213开的0.02的多单, 到了60420都没有止损, 无奈自己亏损75.86美金割肉. 其实我觉得哪怕止损放到20美金, 然后赚2美金跑也可以, 但没有止损,全靠扛小账户是必爆的. 希望这个建议信号方能够改进!

jack0608
29
jack0608 2024.09.25 07:15  (изменен 2024.09.25 07:16) 
 

How I can find symbol that XAUUSD.

I couldn't copy trade that

Le Viet Bang
1324
Le Viet Bang 2024.08.20 09:14 
 

Good trader. I like the way he trade. He has very good entry points and very principle at closing points with no greedy. But try to keep drawdown stable.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spruce Waveband
30 USD в месяц
692%
1
1.6K
USD
2.2K
USD
84
0%
802
80%
13%
3.38
2.66
USD
63%
1:500
Копировать

