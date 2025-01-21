信号部分
Kuan Kuan Fu

Spruce Waveband

Kuan Kuan Fu
14条评论
可靠性
84
1 / 1.6K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 711%
Exness-Real9
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
803
盈利交易:
650 (80.94%)
亏损交易:
153 (19.05%)
最好交易:
167.15 USD
最差交易:
-113.28 USD
毛利:
3 079.88 USD (3 005 581 pips)
毛利亏损:
-894.08 USD (785 637 pips)
最大连续赢利:
35 (102.75 USD)
最大连续盈利:
636.47 USD (16)
夏普比率:
0.28
交易活动:
12.89%
最大入金加载:
18.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
9.98
长期交易:
297 (36.99%)
短期交易:
506 (63.01%)
利润因子:
3.44
预期回报:
2.72 USD
平均利润:
4.74 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
8 (-33.74 USD)
最大连续亏损:
-212.52 USD (2)
每月增长:
16.55%
年度预测:
200.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
219.10 USD (23.48%)
相对跌幅:
结余:
23.48% (219.10 USD)
净值:
62.94% (710.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 354
BTCUSD 155
USOIL 122
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 12
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
XAGUSD 5
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
AAPL 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 397
USOIL 219
EURUSD 55
USDJPY 28
GBPUSD 13
USDCHF 16
EURGBP 4
USDCAD -25
EURJPY 9
NZDCAD 4
AUDUSD 1
XAGUSD 148
AUDCHF 4
GBPAUD 8
EURCHF 2
CHFJPY 1
AUDCAD 0
AUDNZD 4
NZDUSD 5
AAPL -2
GBPCHF 4
EURCAD 1
CADCHF 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 502K
BTCUSD 1.7M
USOIL 9.8K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 374
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 431
NZDCAD 235
AUDUSD 65
XAGUSD 382
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
CHFJPY 18
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
AAPL -93
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +167.15 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +102.75 USD
最大连续亏损: -33.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 更多...
波段交易.

不采用马丁，网格等危险策略.

主要交易黄金，原油，BTC等，交易商Exness.

Major Trading Code：

XAUUSD 

USOIL

BTCUSD

EURUSD

平均等级:
Juan Frutos Micol
190
Juan Frutos Micol 2025.01.21 01:23 
 

Durante este mes de Enero muy pocas señales, de momento no compensa

yuk007
16
yuk007 2024.12.11 03:08   

不开单

Yao Zou
1635
Yao Zou 2024.12.10 13:55 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

Sandman855
216
Sandman855 2024.11.26 22:02 
 

Eventually this trading style was going to cause a large loss. A typical win on 0.3 lots was consistently about 6$. With that sizing and win, the provider allowed 2 open position to go into a loss territory of 150$ each. Preceding this was more sporadic trades, seemed emotional trades, trying to dig out, instead of jumping the stop loss ship much sooner.

Diego Arroyo
429
Diego Arroyo 2024.11.17 19:21 
 

Poco profit pero siempre em contra de tendencia, en cuanto se vaya en contra perderas mucho dinero.

Future trader
67
Future trader 2024.11.09 04:20 
 

暂时还不错啊

Леонид Тарасов
113
Леонид Тарасов 2024.11.06 13:10  (已更改2024.11.16 19:08) 
 

Кто из России копирует на каком брокере. Напишите в личку

Kun Zhang
234
Kun Zhang 2024.11.06 04:07  (已更改2024.11.26 00:24) 
 

欧美狂泻，你还逆势做多单，早晚得挂掉。。。你这TM是火中取栗啊。。。

昨夜黄金同样的剧本，狂泻不止，信号主抢反弹逆势做单，失败后加仓扛单，又失败后选择逆势再抗一单，结果第三单小幅止盈。随着行情继续单边下跌，信号主又开一单做逆势反弹，结果被埋。。。如此反复。在最LJ的时候，扛着3单，逆势重仓！看得我是心惊胆战。如果信号主顺势做单，轻轻松松20%收入囊中。这种小赚却担着大风险的信号，就是LJ。。。

dxramax
60
dxramax 2024.10.29 04:44  (已更改2024.10.29 04:46) 
 

I think this is the best signal in terms of drawdown to profit ratio, short trading period reduce risk and exposure, excellent entry point, greed/risk are managed very well, keep up the good work.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.19 10:54 
 

Due to Gold and other symbol cannot copy trade to my broker. Symbol difference cause lot trade not copy.

kpiro15
774
kpiro15 2024.10.11 19:12  (已更改2024.10.11 20:46) 
 

How much is the minimum to copy your signal?

複製訊號的最低費用是多少？

Hai Yang Wu
1373
Hai Yang Wu 2024.10.03 13:09 
 

信号方的进场点位确实很好, 然后有一点利润就走, 也没有问题. 但我还是选择停止跟单了, 就是因为回撤太大了, BTC在64213开的0.02的多单, 到了60420都没有止损, 无奈自己亏损75.86美金割肉. 其实我觉得哪怕止损放到20美金, 然后赚2美金跑也可以, 但没有止损,全靠扛小账户是必爆的. 希望这个建议信号方能够改进!

jack0608
29
jack0608 2024.09.25 07:15  (已更改2024.09.25 07:16) 
 

How I can find symbol that XAUUSD.

I couldn't copy trade that

Le Viet Bang
1324
Le Viet Bang 2024.08.20 09:14 
 

Good trader. I like the way he trade. He has very good entry points and very principle at closing points with no greedy. But try to keep drawdown stable.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
