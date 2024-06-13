シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SFE Combo
SFE Trading Pty Ltd

SFE Combo

SFE Trading Pty Ltd
レビュー0件
信頼性
84週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 181%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 803
利益トレード:
1 008 (55.90%)
損失トレード:
795 (44.09%)
ベストトレード:
771.02 AUD
最悪のトレード:
-417.74 AUD
総利益:
87 794.72 AUD (28 233 523 pips)
総損失:
-72 886.84 AUD (22 294 755 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 512.74 AUD)
最大連続利益:
3 445.59 AUD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
52.63%
最大入金額:
101.08%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
3.00
長いトレード:
1 119 (62.06%)
短いトレード:
684 (37.94%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
8.27 AUD
平均利益:
87.10 AUD
平均損失:
-91.68 AUD
最大連続の負け:
14 (-996.41 AUD)
最大連続損失:
-2 407.65 AUD (11)
月間成長:
0.91%
年間予想:
9.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
157.59 AUD
最大の:
4 969.95 AUD (14.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.72% (3 637.29 AUD)
エクイティによる:
10.77% (1 192.11 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 533
BTCUSD 448
EURUSD 50
NZDUSD 47
AUDUSD 40
USDCHF 39
USDJPY 38
GBPUSD 34
US30 33
EURGBP 26
EURJPY 25
UnitedParcelService 22
EURCAD 22
CADCHF 18
UnionPacific 18
ADP 18
Merck 18
NAS100 16
Coca-Cola 16
Boeing 14
USDCAD 14
GBPCHF 13
WaltDisney 13
Intuit 13
NZDCAD 13
US500 12
PayPal 12
Honeywell 12
AUDNZD 12
Adobe 11
EURCHF 10
Chevron 10
EURAUD 9
Visa 9
Pepsi 8
Starbucks 8
Nike 8
TexasInstruments 8
CostcoWholesale 8
CHFJPY 7
Charter 7
Qualcomm 7
Microsoft 7
HomeDepot 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
Johnson&Johnson 6
AppliedMaterials 6
MicronTechnology 6
PhilipMorrisInternational 6
NZDCHF 5
EURNZD 5
Procter&Gamble 5
Alphabet-C 4
McDonalds 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
Walmart 3
Spotify 3
Tesla 2
UnitedHealth 2
Mastercard 2
Amazon 2
GBPJPY 2
AUDCAD 2
XAUUSD 2
Netflix 2
NZDJPY 1
Meta 1
Verizon 1
USDSGD 1
IBM 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 6.3K
BTCUSD 1.8K
EURUSD -87
NZDUSD 301
AUDUSD 501
USDCHF 250
USDJPY 1K
GBPUSD -462
US30 667
EURGBP -105
EURJPY 763
UnitedParcelService 142
EURCAD 3
CADCHF 38
UnionPacific 922
ADP -16
Merck 833
NAS100 265
Coca-Cola -462
Boeing -247
USDCAD -142
GBPCHF 93
WaltDisney -151
Intuit -82
NZDCAD -223
US500 500
PayPal 63
Honeywell 180
AUDNZD 128
Adobe -12
EURCHF 35
Chevron 137
EURAUD 67
Visa 501
Pepsi -73
Starbucks -375
Nike -487
TexasInstruments -89
CostcoWholesale -51
CHFJPY 86
Charter -39
Qualcomm -278
Microsoft 45
HomeDepot 373
CADJPY 51
GBPCAD 41
Johnson&Johnson -160
AppliedMaterials -747
MicronTechnology -631
PhilipMorrisInternational -77
NZDCHF 16
EURNZD 55
Procter&Gamble 144
Alphabet-C -21
McDonalds -609
AUDCHF 24
AUDJPY 44
Walmart 244
Spotify -251
Tesla 589
UnitedHealth -6
Mastercard -122
Amazon 273
GBPJPY -24
AUDCAD 38
XAUUSD -117
Netflix -1
NZDJPY 19
Meta 87
Verizon 28
USDSGD -94
IBM -7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 476K
BTCUSD 4.1M
EURUSD -279
NZDUSD 47
AUDUSD 340
USDCHF 1.4K
USDJPY 7.1K
GBPUSD -2.5K
US30 195K
EURGBP -227
EURJPY 5.2K
UnitedParcelService 17K
EURCAD -205
CADCHF -79
UnionPacific 482K
ADP 83K
Merck 167K
NAS100 59K
Coca-Cola -28K
Boeing 84K
USDCAD -928
GBPCHF 466
WaltDisney -17K
Intuit -6.4K
NZDCAD -511
US500 15K
PayPal -12K
Honeywell 159K
AUDNZD 534
Adobe -342K
EURCHF 223
Chevron 63K
EURAUD 1.7K
Visa 170K
Pepsi -12K
Starbucks -45K
Nike -41K
TexasInstruments -277
CostcoWholesale -25
CHFJPY 532
Charter 22K
Qualcomm -74K
Microsoft 156K
HomeDepot 358K
CADJPY 372
GBPCAD 349
Johnson&Johnson -36K
AppliedMaterials -218K
MicronTechnology -79K
PhilipMorrisInternational -377
NZDCHF 96
EURNZD 411
Procter&Gamble 44K
Alphabet-C 27K
McDonalds -45K
AUDCHF 93
AUDJPY 369
Walmart 827
Spotify -6.2K
Tesla 164K
UnitedHealth 898
Mastercard -108K
Amazon 63K
GBPJPY -126
AUDCAD 226
XAUUSD -3.1K
Netflix 92
NZDJPY 60
Meta 64K
Verizon 3.6K
USDSGD -536
IBM -51
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +771.02 AUD
最悪のトレード: -418 AUD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 512.74 AUD
最大連続損失: -996.41 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.45 × 182
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.84 × 789
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.82 × 19963
RoboForex-ECN
4.32 × 1572
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
Darwinex-Live
4.86 × 1035
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.14 × 2723
DerivSVG-Server
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.62 × 26
OxSecurities-Live
5.69 × 32
78 より多く...
レビューなし
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 12:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.13 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.13 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SFE Combo
5000 USD/月
181%
0
0
USD
23K
AUD
84
99%
1 803
55%
53%
1.20
8.27
AUD
32%
1:500
