信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SFE Combo
SFE Trading Pty Ltd

SFE Combo

SFE Trading Pty Ltd
可靠性
84
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2024 181%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 803
盈利交易:
1 008 (55.90%)
亏损交易:
795 (44.09%)
最好交易:
771.02 AUD
最差交易:
-417.74 AUD
毛利:
87 794.72 AUD (28 233 523 pips)
毛利亏损:
-72 886.84 AUD (22 294 755 pips)
最大连续赢利:
20 (1 512.74 AUD)
最大连续盈利:
3 445.59 AUD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
52.63%
最大入金加载:
101.08%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
20 小时
采收率:
3.00
长期交易:
1 119 (62.06%)
短期交易:
684 (37.94%)
利润因子:
1.20
预期回报:
8.27 AUD
平均利润:
87.10 AUD
平均损失:
-91.68 AUD
最大连续失误:
14 (-996.41 AUD)
最大连续亏损:
-2 407.65 AUD (11)
每月增长:
3.44%
年度预测:
41.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
157.59 AUD
最大值:
4 969.95 AUD (14.59%)
相对跌幅:
结余:
31.72% (3 637.29 AUD)
净值:
10.77% (1 192.11 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 533
BTCUSD 448
EURUSD 50
NZDUSD 47
AUDUSD 40
USDCHF 39
USDJPY 38
GBPUSD 34
US30 33
EURGBP 26
EURJPY 25
UnitedParcelService 22
EURCAD 22
CADCHF 18
UnionPacific 18
ADP 18
Merck 18
NAS100 16
Coca-Cola 16
Boeing 14
USDCAD 14
GBPCHF 13
WaltDisney 13
Intuit 13
NZDCAD 13
US500 12
PayPal 12
Honeywell 12
AUDNZD 12
Adobe 11
EURCHF 10
Chevron 10
EURAUD 9
Visa 9
Pepsi 8
Starbucks 8
Nike 8
TexasInstruments 8
CostcoWholesale 8
CHFJPY 7
Charter 7
Qualcomm 7
Microsoft 7
HomeDepot 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
Johnson&Johnson 6
AppliedMaterials 6
MicronTechnology 6
PhilipMorrisInternational 6
NZDCHF 5
EURNZD 5
Procter&Gamble 5
Alphabet-C 4
McDonalds 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
Walmart 3
Spotify 3
Tesla 2
UnitedHealth 2
Mastercard 2
Amazon 2
GBPJPY 2
AUDCAD 2
XAUUSD 2
Netflix 2
NZDJPY 1
Meta 1
Verizon 1
USDSGD 1
IBM 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 6.3K
BTCUSD 1.8K
EURUSD -87
NZDUSD 301
AUDUSD 501
USDCHF 250
USDJPY 1K
GBPUSD -462
US30 667
EURGBP -105
EURJPY 763
UnitedParcelService 142
EURCAD 3
CADCHF 38
UnionPacific 922
ADP -16
Merck 833
NAS100 265
Coca-Cola -462
Boeing -247
USDCAD -142
GBPCHF 93
WaltDisney -151
Intuit -82
NZDCAD -223
US500 500
PayPal 63
Honeywell 180
AUDNZD 128
Adobe -12
EURCHF 35
Chevron 137
EURAUD 67
Visa 501
Pepsi -73
Starbucks -375
Nike -487
TexasInstruments -89
CostcoWholesale -51
CHFJPY 86
Charter -39
Qualcomm -278
Microsoft 45
HomeDepot 373
CADJPY 51
GBPCAD 41
Johnson&Johnson -160
AppliedMaterials -747
MicronTechnology -631
PhilipMorrisInternational -77
NZDCHF 16
EURNZD 55
Procter&Gamble 144
Alphabet-C -21
McDonalds -609
AUDCHF 24
AUDJPY 44
Walmart 244
Spotify -251
Tesla 589
UnitedHealth -6
Mastercard -122
Amazon 273
GBPJPY -24
AUDCAD 38
XAUUSD -117
Netflix -1
NZDJPY 19
Meta 87
Verizon 28
USDSGD -94
IBM -7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 476K
BTCUSD 4.1M
EURUSD -279
NZDUSD 47
AUDUSD 340
USDCHF 1.4K
USDJPY 7.1K
GBPUSD -2.5K
US30 195K
EURGBP -227
EURJPY 5.2K
UnitedParcelService 17K
EURCAD -205
CADCHF -79
UnionPacific 482K
ADP 83K
Merck 167K
NAS100 59K
Coca-Cola -28K
Boeing 84K
USDCAD -928
GBPCHF 466
WaltDisney -17K
Intuit -6.4K
NZDCAD -511
US500 15K
PayPal -12K
Honeywell 159K
AUDNZD 534
Adobe -342K
EURCHF 223
Chevron 63K
EURAUD 1.7K
Visa 170K
Pepsi -12K
Starbucks -45K
Nike -41K
TexasInstruments -277
CostcoWholesale -25
CHFJPY 532
Charter 22K
Qualcomm -74K
Microsoft 156K
HomeDepot 358K
CADJPY 372
GBPCAD 349
Johnson&Johnson -36K
AppliedMaterials -218K
MicronTechnology -79K
PhilipMorrisInternational -377
NZDCHF 96
EURNZD 411
Procter&Gamble 44K
Alphabet-C 27K
McDonalds -45K
AUDCHF 93
AUDJPY 369
Walmart 827
Spotify -6.2K
Tesla 164K
UnitedHealth 898
Mastercard -108K
Amazon 63K
GBPJPY -126
AUDCAD 226
XAUUSD -3.1K
Netflix 92
NZDJPY 60
Meta 64K
Verizon 3.6K
USDSGD -536
IBM -51
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +771.02 AUD
最差交易: -418 AUD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 512.74 AUD
最大连续亏损: -996.41 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.45 × 182
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.84 × 789
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.83 × 19907
RoboForex-ECN
4.32 × 1572
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
Darwinex-Live
4.86 × 1035
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.15 × 2721
DerivSVG-Server
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.62 × 26
Axiory-Live
5.70 × 27
78 更多...
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 12:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.13 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.13 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SFE Combo
每月5000 USD
181%
0
0
USD
17K
AUD
84
99%
1 803
55%
53%
1.20
8.27
AUD
32%
1:500
复制

