- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 803
Negociações com lucro:
1 008 (55.90%)
Negociações com perda:
795 (44.09%)
Melhor negociação:
771.02 AUD
Pior negociação:
-417.74 AUD
Lucro bruto:
87 794.72 AUD (28 233 523 pips)
Perda bruta:
-72 886.84 AUD (22 294 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 512.74 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
3 445.59 AUD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
52.63%
Depósito máximo carregado:
101.08%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
3.00
Negociações longas:
1 119 (62.06%)
Negociações curtas:
684 (37.94%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
8.27 AUD
Lucro médio:
87.10 AUD
Perda média:
-91.68 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-996.41 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 407.65 AUD (11)
Crescimento mensal:
0.79%
Previsão anual:
9.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
157.59 AUD
Máximo:
4 969.95 AUD (14.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.72% (3 637.29 AUD)
Pelo Capital Líquido:
10.77% (1 192.11 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|533
|BTCUSD
|448
|EURUSD
|50
|NZDUSD
|47
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|39
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|34
|US30
|33
|EURGBP
|26
|EURJPY
|25
|UnitedParcelService
|22
|EURCAD
|22
|CADCHF
|18
|UnionPacific
|18
|ADP
|18
|Merck
|18
|NAS100
|16
|Coca-Cola
|16
|Boeing
|14
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|13
|WaltDisney
|13
|Intuit
|13
|NZDCAD
|13
|US500
|12
|PayPal
|12
|Honeywell
|12
|AUDNZD
|12
|Adobe
|11
|EURCHF
|10
|Chevron
|10
|EURAUD
|9
|Visa
|9
|Pepsi
|8
|Starbucks
|8
|Nike
|8
|TexasInstruments
|8
|CostcoWholesale
|8
|CHFJPY
|7
|Charter
|7
|Qualcomm
|7
|Microsoft
|7
|HomeDepot
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|Johnson&Johnson
|6
|AppliedMaterials
|6
|MicronTechnology
|6
|PhilipMorrisInternational
|6
|NZDCHF
|5
|EURNZD
|5
|Procter&Gamble
|5
|Alphabet-C
|4
|McDonalds
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|Walmart
|3
|Spotify
|3
|Tesla
|2
|UnitedHealth
|2
|Mastercard
|2
|Amazon
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|Netflix
|2
|NZDJPY
|1
|Meta
|1
|Verizon
|1
|USDSGD
|1
|IBM
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|6.3K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD
|-87
|NZDUSD
|301
|AUDUSD
|501
|USDCHF
|250
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|-462
|US30
|667
|EURGBP
|-105
|EURJPY
|763
|UnitedParcelService
|142
|EURCAD
|3
|CADCHF
|38
|UnionPacific
|922
|ADP
|-16
|Merck
|833
|NAS100
|265
|Coca-Cola
|-462
|Boeing
|-247
|USDCAD
|-142
|GBPCHF
|93
|WaltDisney
|-151
|Intuit
|-82
|NZDCAD
|-223
|US500
|500
|PayPal
|63
|Honeywell
|180
|AUDNZD
|128
|Adobe
|-12
|EURCHF
|35
|Chevron
|137
|EURAUD
|67
|Visa
|501
|Pepsi
|-73
|Starbucks
|-375
|Nike
|-487
|TexasInstruments
|-89
|CostcoWholesale
|-51
|CHFJPY
|86
|Charter
|-39
|Qualcomm
|-278
|Microsoft
|45
|HomeDepot
|373
|CADJPY
|51
|GBPCAD
|41
|Johnson&Johnson
|-160
|AppliedMaterials
|-747
|MicronTechnology
|-631
|PhilipMorrisInternational
|-77
|NZDCHF
|16
|EURNZD
|55
|Procter&Gamble
|144
|Alphabet-C
|-21
|McDonalds
|-609
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|44
|Walmart
|244
|Spotify
|-251
|Tesla
|589
|UnitedHealth
|-6
|Mastercard
|-122
|Amazon
|273
|GBPJPY
|-24
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|-117
|Netflix
|-1
|NZDJPY
|19
|Meta
|87
|Verizon
|28
|USDSGD
|-94
|IBM
|-7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|476K
|BTCUSD
|4.1M
|EURUSD
|-279
|NZDUSD
|47
|AUDUSD
|340
|USDCHF
|1.4K
|USDJPY
|7.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|US30
|195K
|EURGBP
|-227
|EURJPY
|5.2K
|UnitedParcelService
|17K
|EURCAD
|-205
|CADCHF
|-79
|UnionPacific
|482K
|ADP
|83K
|Merck
|167K
|NAS100
|59K
|Coca-Cola
|-28K
|Boeing
|84K
|USDCAD
|-928
|GBPCHF
|466
|WaltDisney
|-17K
|Intuit
|-6.4K
|NZDCAD
|-511
|US500
|15K
|PayPal
|-12K
|Honeywell
|159K
|AUDNZD
|534
|Adobe
|-342K
|EURCHF
|223
|Chevron
|63K
|EURAUD
|1.7K
|Visa
|170K
|Pepsi
|-12K
|Starbucks
|-45K
|Nike
|-41K
|TexasInstruments
|-277
|CostcoWholesale
|-25
|CHFJPY
|532
|Charter
|22K
|Qualcomm
|-74K
|Microsoft
|156K
|HomeDepot
|358K
|CADJPY
|372
|GBPCAD
|349
|Johnson&Johnson
|-36K
|AppliedMaterials
|-218K
|MicronTechnology
|-79K
|PhilipMorrisInternational
|-377
|NZDCHF
|96
|EURNZD
|411
|Procter&Gamble
|44K
|Alphabet-C
|27K
|McDonalds
|-45K
|AUDCHF
|93
|AUDJPY
|369
|Walmart
|827
|Spotify
|-6.2K
|Tesla
|164K
|UnitedHealth
|898
|Mastercard
|-108K
|Amazon
|63K
|GBPJPY
|-126
|AUDCAD
|226
|XAUUSD
|-3.1K
|Netflix
|92
|NZDJPY
|60
|Meta
|64K
|Verizon
|3.6K
|USDSGD
|-536
|IBM
|-51
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +771.02 AUD
Pior negociação: -418 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 512.74 AUD
Máxima perda consecutiva: -996.41 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.45 × 182
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
FPMarketsSC-Live
|2.84 × 789
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.82 × 19963
|
RoboForex-ECN
|4.32 × 1572
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
Darwinex-Live
|4.86 × 1035
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.14 × 2723
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.62 × 26
|
OxSecurities-Live
|5.69 × 32
78 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
SFE Freedom - 1% risk per trade
SFE Raw Impulse - 1% risk per trade
SFE Swing EA - 0.5% risk per trade
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
181%
0
0
USD
USD
17K
AUD
AUD
84
99%
1 803
55%
53%
1.20
8.27
AUD
AUD
32%
1:500