SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SFE Combo
SFE Trading Pty Ltd

SFE Combo

SFE Trading Pty Ltd
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
84 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 191%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 819
Gewinntrades:
1 018 (55.96%)
Verlusttrades:
801 (44.04%)
Bester Trade:
771.02 AUD
Schlechtester Trade:
-417.74 AUD
Bruttoprofit:
90 072.01 AUD (28 618 126 pips)
Bruttoverlust:
-74 413.02 AUD (22 548 636 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 512.74 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 445.59 AUD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
52.63%
Max deposit load:
101.08%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
3.15
Long-Positionen:
1 135 (62.40%)
Short-Positionen:
684 (37.60%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
8.61 AUD
Durchschnittlicher Profit:
88.48 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.90 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-996.41 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 407.65 AUD (11)
Wachstum pro Monat :
4.76%
Jahresprognose:
57.81%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
157.59 AUD
Maximaler:
4 969.95 AUD (14.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.72% (3 637.29 AUD)
Kapital:
10.77% (1 192.11 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 542
BTCUSD 455
EURUSD 50
NZDUSD 47
AUDUSD 40
USDCHF 39
USDJPY 38
GBPUSD 34
US30 33
EURGBP 26
EURJPY 25
UnitedParcelService 22
EURCAD 22
CADCHF 18
UnionPacific 18
ADP 18
Merck 18
NAS100 16
Coca-Cola 16
Boeing 14
USDCAD 14
GBPCHF 13
WaltDisney 13
Intuit 13
NZDCAD 13
US500 12
PayPal 12
Honeywell 12
AUDNZD 12
Adobe 11
EURCHF 10
Chevron 10
EURAUD 9
Visa 9
Pepsi 8
Starbucks 8
Nike 8
TexasInstruments 8
CostcoWholesale 8
CHFJPY 7
Charter 7
Qualcomm 7
Microsoft 7
HomeDepot 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
Johnson&Johnson 6
AppliedMaterials 6
MicronTechnology 6
PhilipMorrisInternational 6
NZDCHF 5
EURNZD 5
Procter&Gamble 5
Alphabet-C 4
McDonalds 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
Walmart 3
Spotify 3
Tesla 2
UnitedHealth 2
Mastercard 2
Amazon 2
GBPJPY 2
AUDCAD 2
XAUUSD 2
Netflix 2
NZDJPY 1
Meta 1
Verizon 1
USDSGD 1
IBM 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 6.3K
BTCUSD 2.2K
EURUSD -87
NZDUSD 301
AUDUSD 501
USDCHF 250
USDJPY 1K
GBPUSD -462
US30 667
EURGBP -105
EURJPY 763
UnitedParcelService 142
EURCAD 3
CADCHF 38
UnionPacific 922
ADP -16
Merck 833
NAS100 265
Coca-Cola -462
Boeing -247
USDCAD -142
GBPCHF 93
WaltDisney -151
Intuit -82
NZDCAD -223
US500 500
PayPal 63
Honeywell 180
AUDNZD 128
Adobe -12
EURCHF 35
Chevron 137
EURAUD 67
Visa 501
Pepsi -73
Starbucks -375
Nike -487
TexasInstruments -89
CostcoWholesale -51
CHFJPY 86
Charter -39
Qualcomm -278
Microsoft 45
HomeDepot 373
CADJPY 51
GBPCAD 41
Johnson&Johnson -160
AppliedMaterials -747
MicronTechnology -631
PhilipMorrisInternational -77
NZDCHF 16
EURNZD 55
Procter&Gamble 144
Alphabet-C -21
McDonalds -609
AUDCHF 24
AUDJPY 44
Walmart 244
Spotify -251
Tesla 589
UnitedHealth -6
Mastercard -122
Amazon 273
GBPJPY -24
AUDCAD 38
XAUUSD -117
Netflix -1
NZDJPY 19
Meta 87
Verizon 28
USDSGD -94
IBM -7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 472K
BTCUSD 4.3M
EURUSD -279
NZDUSD 47
AUDUSD 340
USDCHF 1.4K
USDJPY 7.1K
GBPUSD -2.5K
US30 195K
EURGBP -227
EURJPY 5.2K
UnitedParcelService 17K
EURCAD -205
CADCHF -79
UnionPacific 482K
ADP 83K
Merck 167K
NAS100 59K
Coca-Cola -28K
Boeing 84K
USDCAD -928
GBPCHF 466
WaltDisney -17K
Intuit -6.4K
NZDCAD -511
US500 15K
PayPal -12K
Honeywell 159K
AUDNZD 534
Adobe -342K
EURCHF 223
Chevron 63K
EURAUD 1.7K
Visa 170K
Pepsi -12K
Starbucks -45K
Nike -41K
TexasInstruments -277
CostcoWholesale -25
CHFJPY 532
Charter 22K
Qualcomm -74K
Microsoft 156K
HomeDepot 358K
CADJPY 372
GBPCAD 349
Johnson&Johnson -36K
AppliedMaterials -218K
MicronTechnology -79K
PhilipMorrisInternational -377
NZDCHF 96
EURNZD 411
Procter&Gamble 44K
Alphabet-C 27K
McDonalds -45K
AUDCHF 93
AUDJPY 369
Walmart 827
Spotify -6.2K
Tesla 164K
UnitedHealth 898
Mastercard -108K
Amazon 63K
GBPJPY -126
AUDCAD 226
XAUUSD -3.1K
Netflix 92
NZDJPY 60
Meta 64K
Verizon 3.6K
USDSGD -536
IBM -51
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +771.02 AUD
Schlechtester Trade: -418 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 512.74 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -996.41 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.45 × 182
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.95 × 803
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.81 × 20111
RoboForex-ECN
4.32 × 1572
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
Darwinex-Live
4.86 × 1035
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.14 × 2727
DerivSVG-Server
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.62 × 26
Axiory-Live
5.70 × 27
noch 78 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

SFE Freedom - 1% risk per trade

SFE Raw Impulse - 1% risk per trade

SFE Swing EA - 0.5% risk per trade

Keine Bewertungen
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 12:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.13 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.13 02:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SFE Combo
5000 USD pro Monat
191%
0
0
USD
24K
AUD
84
99%
1 819
55%
53%
1.21
8.61
AUD
32%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.