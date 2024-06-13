- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 435
Kârla kapanan işlemler:
829 (57.77%)
Zararla kapanan işlemler:
606 (42.23%)
En iyi işlem:
771.02 AUD
En kötü işlem:
-417.74 AUD
Brüt kâr:
74 836.95 AUD (17 410 001 pips)
Brüt zarar:
-62 295.58 AUD (16 118 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (576.31 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 445.59 AUD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
52.67%
Maks. mevduat yükü:
101.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
947 (65.99%)
Satış işlemleri:
488 (34.01%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
8.74 AUD
Ortalama kâr:
90.27 AUD
Ortalama zarar:
-102.80 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-996.41 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 407.65 AUD (11)
Aylık büyüme:
-13.78%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.59 AUD
Maksimum:
4 969.95 AUD (14.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.72% (3 637.29 AUD)
Varlığa göre:
10.77% (1 192.11 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|376
|BTCUSD
|290
|EURUSD
|48
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|40
|USDJPY
|38
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|32
|US30
|30
|EURGBP
|26
|EURJPY
|25
|EURCAD
|22
|UnitedParcelService
|21
|CADCHF
|18
|UnionPacific
|18
|ADP
|18
|Merck
|17
|NAS100
|15
|Boeing
|14
|Coca-Cola
|14
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|13
|NZDCAD
|13
|US500
|12
|AUDNZD
|12
|EURCHF
|10
|WaltDisney
|10
|Intuit
|10
|Chevron
|10
|Honeywell
|10
|EURAUD
|9
|PayPal
|9
|Visa
|9
|Pepsi
|8
|Starbucks
|8
|Nike
|8
|CHFJPY
|7
|Charter
|7
|Qualcomm
|7
|Microsoft
|7
|Adobe
|7
|HomeDepot
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|Johnson&Johnson
|6
|AppliedMaterials
|6
|MicronTechnology
|6
|NZDCHF
|5
|EURNZD
|5
|CostcoWholesale
|5
|Alphabet-C
|4
|McDonalds
|3
|Procter&Gamble
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|Walmart
|3
|Tesla
|2
|UnitedHealth
|2
|Mastercard
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|TexasInstruments
|2
|PhilipMorrisInternational
|2
|NZDJPY
|1
|Meta
|1
|Amazon
|1
|Verizon
|1
|USDSGD
|1
|IBM
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-493
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|531
|AUDUSD
|501
|USDJPY
|1K
|USDCHF
|353
|GBPUSD
|-452
|US30
|965
|EURGBP
|-105
|EURJPY
|763
|EURCAD
|3
|UnitedParcelService
|53
|CADCHF
|38
|UnionPacific
|922
|ADP
|-16
|Merck
|756
|NAS100
|348
|Boeing
|-247
|Coca-Cola
|-460
|USDCAD
|-142
|GBPCHF
|93
|NZDCAD
|-223
|US500
|500
|AUDNZD
|128
|EURCHF
|35
|WaltDisney
|-156
|Intuit
|160
|Chevron
|137
|Honeywell
|194
|EURAUD
|67
|PayPal
|-296
|Visa
|501
|Pepsi
|-73
|Starbucks
|-375
|Nike
|-487
|CHFJPY
|86
|Charter
|-39
|Qualcomm
|-278
|Microsoft
|45
|Adobe
|-21
|HomeDepot
|373
|CADJPY
|51
|GBPCAD
|41
|Johnson&Johnson
|-160
|AppliedMaterials
|-747
|MicronTechnology
|-631
|NZDCHF
|16
|EURNZD
|55
|CostcoWholesale
|-131
|Alphabet-C
|-21
|McDonalds
|-609
|Procter&Gamble
|181
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|44
|Walmart
|244
|Tesla
|589
|UnitedHealth
|-6
|Mastercard
|-122
|GBPJPY
|-24
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|-117
|TexasInstruments
|99
|PhilipMorrisInternational
|10
|NZDJPY
|19
|Meta
|87
|Amazon
|246
|Verizon
|28
|USDSGD
|-94
|IBM
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|398K
|BTCUSD
|-552K
|EURUSD
|-68
|NZDUSD
|579
|AUDUSD
|340
|USDJPY
|7.1K
|USDCHF
|1.8K
|GBPUSD
|-2.5K
|US30
|272K
|EURGBP
|-227
|EURJPY
|5.2K
|EURCAD
|-205
|UnitedParcelService
|17K
|CADCHF
|-79
|UnionPacific
|482K
|ADP
|83K
|Merck
|166K
|NAS100
|81K
|Boeing
|84K
|Coca-Cola
|-28K
|USDCAD
|-928
|GBPCHF
|466
|NZDCAD
|-511
|US500
|15K
|AUDNZD
|534
|EURCHF
|223
|WaltDisney
|-17K
|Intuit
|-1.3K
|Chevron
|63K
|Honeywell
|159K
|EURAUD
|1.7K
|PayPal
|-13K
|Visa
|170K
|Pepsi
|-12K
|Starbucks
|-45K
|Nike
|-41K
|CHFJPY
|532
|Charter
|22K
|Qualcomm
|-74K
|Microsoft
|156K
|Adobe
|-342K
|HomeDepot
|358K
|CADJPY
|372
|GBPCAD
|349
|Johnson&Johnson
|-36K
|AppliedMaterials
|-218K
|MicronTechnology
|-79K
|NZDCHF
|96
|EURNZD
|411
|CostcoWholesale
|-3K
|Alphabet-C
|27K
|McDonalds
|-45K
|Procter&Gamble
|44K
|AUDCHF
|93
|AUDJPY
|369
|Walmart
|827
|Tesla
|164K
|UnitedHealth
|898
|Mastercard
|-108K
|GBPJPY
|-126
|AUDCAD
|226
|XAUUSD
|-3.1K
|TexasInstruments
|832
|PhilipMorrisInternational
|75
|NZDJPY
|60
|Meta
|64K
|Amazon
|63K
|Verizon
|3.6K
|USDSGD
|-536
|IBM
|-51
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +771.02 AUD
En kötü işlem: -418 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +576.31 AUD
Maksimum ardışık zarar: -996.41 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.24 × 165
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.58 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|2.63 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 1365
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 17256
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
RoboForex-ECN
|4.33 × 1570
|
Darwinex-Live
|4.86 × 1035
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.98 × 1271
|
VantageInternational-Live 4
|5.40 × 25
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.10 × 123
SFE Freedom - 1% risk per trade
SFE Stock Market - 1% risk per trade
SFE Impulse - 1.5% risk per trade
SFE Bitcoin24 - 1.5% risk per trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
130%
0
0
USD
USD
13K
AUD
AUD
71
99%
1 435
57%
53%
1.20
8.74
AUD
AUD
32%
1:500