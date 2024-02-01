シグナルセクション
Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
レビュー0件
信頼性
100週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 216%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 087
利益トレード:
553 (50.87%)
損失トレード:
534 (49.13%)
ベストトレード:
168.00 BRL
最悪のトレード:
-184.00 BRL
総利益:
29 439.00 BRL (147 195 pips)
総損失:
-25 541.00 BRL (127 705 pips)
最大連続の勝ち:
12 (314.00 BRL)
最大連続利益:
377.00 BRL (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
3.97%
最大入金額:
10.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
3.17
長いトレード:
534 (49.13%)
短いトレード:
553 (50.87%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
3.59 BRL
平均利益:
53.24 BRL
平均損失:
-47.83 BRL
最大連続の負け:
8 (-300.00 BRL)
最大連続損失:
-363.00 BRL (5)
月間成長:
-5.66%
年間予想:
-68.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.00 BRL
最大の:
1 230.00 BRL (28.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.21% (1 230.00 BRL)
エクイティによる:
4.92% (167.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -124
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +168.00 BRL
最悪のトレード: -184 BRL
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +314.00 BRL
最大連続損失: -300.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


レビューなし
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 17:02
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.01 17:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.22 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.21 19:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.16 16:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.14 15:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.10 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.09 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.03 16:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.02 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.22 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.22 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
