|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINJ24
|121
|WINJ25
|121
|WINQ24
|115
|WINV24
|113
|WINZ24
|105
|WINM24
|100
|WING25
|95
|WINM25
|87
|WINV25
|77
|WINQ25
|61
|WINZ25
|59
|WING24
|23
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINJ24
|322
|WINJ25
|-197
|WINQ24
|221
|WINV24
|-383
|WINZ24
|196
|WINM24
|248
|WING25
|622
|WINM25
|377
|WINV25
|158
|WINQ25
|129
|WINZ25
|50
|WING24
|98
|WING26
|-124
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINJ24
|3.7K
|WINJ25
|-2.2K
|WINQ24
|2.5K
|WINV24
|-4.3K
|WINZ24
|2.2K
|WINM24
|2.8K
|WING25
|7.1K
|WINM25
|4.3K
|WINV25
|1.8K
|WINQ25
|1.5K
|WINZ25
|570
|WING24
|1.1K
|WING26
|-1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.
Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.
O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.
Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274
