Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 214%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
992
Bénéfice trades:
509 (51.31%)
Perte trades:
483 (48.69%)
Meilleure transaction:
168.00 BRL
Pire transaction:
-184.00 BRL
Bénéfice brut:
26 987.00 BRL (134 935 pips)
Perte brute:
-23 133.00 BRL (115 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (314.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
377.00 BRL (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
3.97%
Charge de dépôt maximale:
10.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
489 (49.29%)
Courts trades:
503 (50.71%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
3.89 BRL
Bénéfice moyen:
53.02 BRL
Perte moyenne:
-47.89 BRL
Pertes consécutives maximales:
8 (-300.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-363.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
0.70%
Prévision annuelle:
8.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.00 BRL
Maximal:
1 230.00 BRL (28.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.21% (1 230.00 BRL)
Par fonds propres:
4.92% (167.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINQ25 61
WINV25 51
WING24 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINQ25 129
WINV25 65
WING24 98
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINQ25 1.5K
WINV25 735
WING24 1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.00 BRL
Pire transaction: -184 BRL
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +314.00 BRL
Perte consécutive maximale: -300.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 17:02
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.01 17:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.22 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.21 19:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.16 16:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.14 15:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.10 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.09 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.03 16:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.02 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.22 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.22 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
