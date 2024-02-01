- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINJ24
|121
|WINJ25
|121
|WINQ24
|115
|WINV24
|113
|WINZ24
|105
|WINM24
|100
|WING25
|95
|WINM25
|87
|WINQ25
|61
|WINV25
|51
|WING24
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINJ24
|322
|WINJ25
|-197
|WINQ24
|221
|WINV24
|-383
|WINZ24
|196
|WINM24
|248
|WING25
|622
|WINM25
|377
|WINQ25
|129
|WINV25
|65
|WING24
|98
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINJ24
|3.7K
|WINJ25
|-2.2K
|WINQ24
|2.5K
|WINV24
|-4.3K
|WINZ24
|2.2K
|WINM24
|2.8K
|WING25
|7.1K
|WINM25
|4.3K
|WINQ25
|1.5K
|WINV25
|735
|WING24
|1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.
Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.
O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.
Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274
USD
BRL
BRL