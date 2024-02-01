SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Maxximus Autotrader
Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
100 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 216%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 087
Gewinntrades:
553 (50.87%)
Verlusttrades:
534 (49.13%)
Bester Trade:
168.00 BRL
Schlechtester Trade:
-184.00 BRL
Bruttoprofit:
29 439.00 BRL (147 195 pips)
Bruttoverlust:
-25 541.00 BRL (127 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (314.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
377.00 BRL (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
3.97%
Max deposit load:
10.59%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
3.17
Long-Positionen:
534 (49.13%)
Short-Positionen:
553 (50.87%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 BRL
Durchschnittlicher Profit:
53.24 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-47.83 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-300.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-363.00 BRL (5)
Wachstum pro Monat :
-5.66%
Jahresprognose:
-68.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.00 BRL
Maximaler:
1 230.00 BRL (28.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.21% (1 230.00 BRL)
Kapital:
4.92% (167.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -124
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +168.00 BRL
Schlechtester Trade: -184 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +314.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -300.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


Keine Bewertungen
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 17:02
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.01 17:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.22 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.21 19:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.16 16:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.14 15:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.10 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.09 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.03 16:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.02 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.22 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.22 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Maxximus Autotrader
30 USD pro Monat
216%
0
0
USD
5.7K
BRL
100
100%
1 087
50%
4%
1.15
3.59
BRL
30%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.