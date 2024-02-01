СигналыРазделы
Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0 отзывов
Надежность
99 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 217%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 084
Прибыльных трейдов:
552 (50.92%)
Убыточных трейдов:
532 (49.08%)
Лучший трейд:
168.00 BRL
Худший трейд:
-184.00 BRL
Общая прибыль:
29 370.00 BRL (146 850 pips)
Общий убыток:
-25 454.00 BRL (127 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (314.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
377.00 BRL (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
3.97%
Макс. загрузка депозита:
10.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
533 (49.17%)
Коротких трейдов:
551 (50.83%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.61 BRL
Средняя прибыль:
53.21 BRL
Средний убыток:
-47.85 BRL
Макс. серия проигрышей:
8 (-300.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-363.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-4.95%
Годовой прогноз:
-60.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.00 BRL
Максимальная:
1 230.00 BRL (28.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.21% (1 230.00 BRL)
По эквити:
4.92% (167.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -116
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.00 BRL
Худший трейд: -184 BRL
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +314.00 BRL
Макс. убыток в серии: -300.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maxximus Autotrader
30 USD в месяц
217%
0
0
USD
5.7K
BRL
99
100%
1 084
50%
4%
1.15
3.61
BRL
30%
1:1
