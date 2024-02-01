信号部分
Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0条评论
可靠性
99
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 217%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 084
盈利交易:
552 (50.92%)
亏损交易:
532 (49.08%)
最好交易:
168.00 BRL
最差交易:
-184.00 BRL
毛利:
29 370.00 BRL (146 850 pips)
毛利亏损:
-25 454.00 BRL (127 270 pips)
最大连续赢利:
12 (314.00 BRL)
最大连续盈利:
377.00 BRL (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
3.97%
最大入金加载:
10.59%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
3.18
长期交易:
533 (49.17%)
短期交易:
551 (50.83%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.61 BRL
平均利润:
53.21 BRL
平均损失:
-47.85 BRL
最大连续失误:
8 (-300.00 BRL)
最大连续亏损:
-363.00 BRL (5)
每月增长:
-4.29%
年度预测:
-52.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
43.00 BRL
最大值:
1 230.00 BRL (28.75%)
相对跌幅:
结余:
30.21% (1 230.00 BRL)
净值:
4.92% (167.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -116
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +168.00 BRL
最差交易: -184 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +314.00 BRL
最大连续亏损: -300.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


没有评论
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 17:02
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.01 17:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.22 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.21 19:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.16 16:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.14 15:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.10 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.09 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.03 16:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.02 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.22 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.22 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
