Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0 comentarios
Fiabilidad
100 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 216%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 087
Transacciones Rentables:
553 (50.87%)
Transacciones Irrentables:
534 (49.13%)
Mejor transacción:
168.00 BRL
Peor transacción:
-184.00 BRL
Beneficio Bruto:
29 439.00 BRL (147 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 541.00 BRL (127 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (314.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
377.00 BRL (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
3.97%
Carga máxima del depósito:
10.59%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
3.17
Transacciones Largas:
534 (49.13%)
Transacciones Cortas:
553 (50.87%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.59 BRL
Beneficio medio:
53.24 BRL
Pérdidas medias:
-47.83 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-300.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-363.00 BRL (5)
Crecimiento al mes:
-6.23%
Pronóstico anual:
-75.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.00 BRL
Máxima:
1 230.00 BRL (28.75%)
Reducción relativa:
De balance:
30.21% (1 230.00 BRL)
De fondos:
4.92% (167.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -124
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +168.00 BRL
Peor transacción: -184 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +314.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -300.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


No hay comentarios
