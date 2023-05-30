シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GEMA GOEYARDI
Gema Merdeka Goeyardi

GEMA GOEYARDI

Gema Merdeka Goeyardi
レビュー0件
信頼性
220週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 4 992%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
668
利益トレード:
428 (64.07%)
損失トレード:
240 (35.93%)
ベストトレード:
94 083.00 USD
最悪のトレード:
-15 729.00 USD
総利益:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
総損失:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
最大連続の勝ち:
24 (177 234.20 USD)
最大連続利益:
177 234.20 USD (24)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.13%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.16
長いトレード:
410 (61.38%)
短いトレード:
258 (38.62%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
829.56 USD
平均利益:
2 132.28 USD
平均損失:
-1 493.64 USD
最大連続の負け:
9 (-22 166.00 USD)
最大連続損失:
-24 027.04 USD (7)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
405.00 USD
最大の:
32 293.61 USD (32.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.91% (17 245.70 USD)
エクイティによる:
19.13% (21 863.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.SH 529
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.SH 504K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.SH 282K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +94 083.00 USD
最悪のトレード: -15 729 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +177 234.20 USD
最大連続損失: -22 166.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OrbiTradeSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GEMA GOEYARDI
1000 USD/月
4 992%
0
0
USD
565K
USD
220
0%
668
64%
100%
2.54
829.56
USD
45%
1:200
コピー

