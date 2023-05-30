信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GEMA GOEYARDI
Gema Merdeka Goeyardi

GEMA GOEYARDI

Gema Merdeka Goeyardi
0条评论
可靠性
220
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2021 4 992%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
668
盈利交易:
428 (64.07%)
亏损交易:
240 (35.93%)
最好交易:
94 083.00 USD
最差交易:
-15 729.00 USD
毛利:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
毛利亏损:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
最大连续赢利:
24 (177 234.20 USD)
最大连续盈利:
177 234.20 USD (24)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
17.16
长期交易:
410 (61.38%)
短期交易:
258 (38.62%)
利润因子:
2.55
预期回报:
829.56 USD
平均利润:
2 132.28 USD
平均损失:
-1 493.64 USD
最大连续失误:
9 (-22 166.00 USD)
最大连续亏损:
-24 027.04 USD (7)
每月增长:
6.06%
年度预测:
73.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
405.00 USD
最大值:
32 293.61 USD (32.28%)
相对跌幅:
结余:
44.91% (17 245.70 USD)
净值:
19.13% (21 863.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.SH 529
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.SH 504K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.SH 282K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +94 083.00 USD
最差交易: -15 729 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +177 234.20 USD
最大连续亏损: -22 166.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OrbiTradeSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
