SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dr Gema Goeyardi
Gema Merdeka Goeyardi

Dr Gema Goeyardi

Gema Merdeka Goeyardi
0 recensioni
208 settimane
0 / 0 USD
Copia per 618 USD al mese
crescita dal 2021 3 183%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
389 (62.54%)
Loss Trade:
233 (37.46%)
Best Trade:
36 792.00 USD
Worst Trade:
-8 782.00 USD
Profitto lordo:
686 469.40 USD (11 451 585 pips)
Perdita lorda:
-333 213.42 USD (980 245 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (10 813.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49 597.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
14.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.94
Long Trade:
364 (58.52%)
Short Trade:
258 (41.48%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
567.94 USD
Profitto medio:
1 764.70 USD
Perdita media:
-1 430.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-22 166.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 027.04 USD (7)
Crescita mensile:
6.26%
Previsione annuale:
75.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
405.00 USD
Massimale:
32 293.61 USD (32.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.91% (17 245.70 USD)
Per equità:
19.13% (21 863.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.SH 483
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.SH 304K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.SH 162K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36 792.00 USD
Worst Trade: -8 782 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10 813.70 USD
Massima perdita consecutiva: -22 166.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 08:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 01:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dr Gema Goeyardi
618USD al mese
3 183%
0
0
USD
365K
USD
208
0%
622
62%
100%
2.06
567.94
USD
45%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.