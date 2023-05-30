SignauxSections
Dr Gema Goeyardi
Gema Merdeka Goeyardi

Dr Gema Goeyardi

Gema Merdeka Goeyardi
0 avis
208 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 618 USD par mois
croissance depuis 2021 3 183%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
622
Bénéfice trades:
389 (62.54%)
Perte trades:
233 (37.46%)
Meilleure transaction:
36 792.00 USD
Pire transaction:
-8 782.00 USD
Bénéfice brut:
686 469.40 USD (11 451 585 pips)
Perte brute:
-333 213.42 USD (980 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (10 813.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49 597.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
14.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.94
Longs trades:
364 (58.52%)
Courts trades:
258 (41.48%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
567.94 USD
Bénéfice moyen:
1 764.70 USD
Perte moyenne:
-1 430.10 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-22 166.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-24 027.04 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
75.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
405.00 USD
Maximal:
32 293.61 USD (32.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.91% (17 245.70 USD)
Par fonds propres:
19.13% (21 863.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.SH 483
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.SH 304K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.SH 162K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36 792.00 USD
Pire transaction: -8 782 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +10 813.70 USD
Perte consécutive maximale: -22 166.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 08:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 01:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dr Gema Goeyardi
618 USD par mois
3 183%
0
0
USD
365K
USD
208
0%
622
62%
100%
2.06
567.94
USD
45%
1:200
