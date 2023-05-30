- Croissance
Trades:
622
Bénéfice trades:
389 (62.54%)
Perte trades:
233 (37.46%)
Meilleure transaction:
36 792.00 USD
Pire transaction:
-8 782.00 USD
Bénéfice brut:
686 469.40 USD (11 451 585 pips)
Perte brute:
-333 213.42 USD (980 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (10 813.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49 597.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
14.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.94
Longs trades:
364 (58.52%)
Courts trades:
258 (41.48%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
567.94 USD
Bénéfice moyen:
1 764.70 USD
Perte moyenne:
-1 430.10 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-22 166.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-24 027.04 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
75.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
405.00 USD
Maximal:
32 293.61 USD (32.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.91% (17 245.70 USD)
Par fonds propres:
19.13% (21 863.51 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.SH
|483
|US100.MAR
|15
|GBPJPY.SH
|13
|BTCUSD
|13
|EURAUD.SH
|12
|NQ100.DEC
|7
|US100.SEP
|6
|US100.JUN
|5
|BTCUSD.ORB
|5
|AUDNZD.SH
|3
|GBPAUD.SH
|3
|US100.DEC
|3
|ETHEUSD
|3
|EURCAD.SH
|2
|CADJPY.SH
|2
|LTCUSD
|2
|ETHUSD
|2
|XRPUSD
|2
|XAGUSD.SH
|2
|ADRO.IDX
|2
|INKP.IDX
|2
|BA.US
|2
|SBUX.US
|2
|JPM.US
|2
|APPLE.US
|2
|BNBUSD
|2
|US100DEC.ORB
|2
|EURNZD.SH
|1
|ANTM
|1
|EURCHF.SH
|1
|AUDCAD.SH
|1
|ADAUSD
|1
|PGAS.IDX
|1
|BBCA.IDX
|1
|BSDE.IDX
|1
|ACES.IDX
|1
|ASII.IDX
|1
|USDJPY.SH
|1
|TESLA.US
|1
|GBPNZD.SH
|1
|MCD.US
|1
|DOTUSD
|1
|NFLX.US
|1
|EURGBP.SH
|1
|USDCAD.SH
|1
|EURUSD.SH
|1
|CLU.NOV
|1
|CLU.DEC
|1
|US100MAR.ORB
|1
|US100SEP.ORB
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.SH
|304K
|US100.MAR
|14K
|GBPJPY.SH
|-18
|BTCUSD
|-614
|EURAUD.SH
|710
|NQ100.DEC
|6.3K
|US100.SEP
|-1.5K
|US100.JUN
|8K
|BTCUSD.ORB
|30K
|AUDNZD.SH
|135
|GBPAUD.SH
|1.2K
|US100.DEC
|-764
|ETHEUSD
|-253
|EURCAD.SH
|-200
|CADJPY.SH
|-895
|LTCUSD
|29
|ETHUSD
|475
|XRPUSD
|-237
|XAGUSD.SH
|-100
|ADRO.IDX
|-778
|INKP.IDX
|-3.1K
|BA.US
|-839
|SBUX.US
|308
|JPM.US
|-92
|APPLE.US
|-643
|BNBUSD
|-1.4K
|US100DEC.ORB
|-315
|EURNZD.SH
|13
|ANTM
|35
|EURCHF.SH
|-244
|AUDCAD.SH
|-15
|ADAUSD
|-240
|PGAS.IDX
|-183
|BBCA.IDX
|-440
|BSDE.IDX
|-61
|ACES.IDX
|9
|ASII.IDX
|-37
|USDJPY.SH
|577
|TESLA.US
|-670
|GBPNZD.SH
|-575
|MCD.US
|-58
|DOTUSD
|-140
|NFLX.US
|-2K
|EURGBP.SH
|2.2K
|USDCAD.SH
|-414
|EURUSD.SH
|104
|CLU.NOV
|-2.7K
|CLU.DEC
|100
|US100MAR.ORB
|868
|US100SEP.ORB
|4.2K
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.SH
|162K
|US100.MAR
|31K
|GBPJPY.SH
|1K
|BTCUSD
|4.2M
|EURAUD.SH
|1.5K
|NQ100.DEC
|43K
|US100.SEP
|-16K
|US100.JUN
|47K
|BTCUSD.ORB
|6M
|AUDNZD.SH
|97
|GBPAUD.SH
|589
|US100.DEC
|-5.7K
|ETHEUSD
|-1.4K
|EURCAD.SH
|-174
|CADJPY.SH
|-1.1K
|LTCUSD
|92
|ETHUSD
|22K
|XRPUSD
|-173
|XAGUSD.SH
|-39
|ADRO.IDX
|-700
|INKP.IDX
|-700
|BA.US
|-330
|SBUX.US
|346
|JPM.US
|-436
|APPLE.US
|-852
|BNBUSD
|-2.5K
|US100DEC.ORB
|-1.3K
|EURNZD.SH
|62
|ANTM
|350
|EURCHF.SH
|-2.2K
|AUDCAD.SH
|-146
|ADAUSD
|-210
|PGAS.IDX
|-150
|BBCA.IDX
|-400
|BSDE.IDX
|-30
|ACES.IDX
|40
|ASII.IDX
|0
|USDJPY.SH
|835
|TESLA.US
|-6.6K
|GBPNZD.SH
|-954
|MCD.US
|-506
|DOTUSD
|-248
|NFLX.US
|-1.9K
|EURGBP.SH
|612
|USDCAD.SH
|-516
|EURUSD.SH
|134
|CLU.NOV
|-262
|CLU.DEC
|7
|US100MAR.ORB
|8.8K
|US100SEP.ORB
|42K
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +36 792.00 USD
Pire transaction: -8 782 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +10 813.70 USD
Perte consécutive maximale: -22 166.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
