시그널 / MetaTrader 5 / GEMA GOEYARDI
Gema Merdeka Goeyardi

GEMA GOEYARDI

Gema Merdeka Goeyardi
0 리뷰
안정성
222
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 4 983%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
672
이익 거래:
429 (63.83%)
손실 거래:
243 (36.16%)
최고의 거래:
94 083.00 USD
최악의 거래:
-15 729.00 USD
총 수익:
915 209.60 USD (11 581 509 pips)
총 손실:
-362 236.42 USD (990 911 pips)
연속 최대 이익:
24 (177 234.20 USD)
연속 최대 이익:
177 234.20 USD (24)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.13%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.12
롱(주식매수):
411 (61.16%)
숏(주식차입매도):
261 (38.84%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
822.88 USD
평균 이익:
2 133.36 USD
평균 손실:
-1 490.68 USD
연속 최대 손실:
9 (-22 166.00 USD)
연속 최대 손실:
-24 027.04 USD (7)
월별 성장률:
2.68%
연간 예측:
32.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
405.00 USD
최대한의:
32 293.61 USD (32.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.91% (17 245.70 USD)
자본금별:
19.13% (21 863.51 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.SH 533
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.SH 503K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.SH 281K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +94 083.00 USD
최악의 거래: -15 729 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +177 234.20 USD
연속 최대 손실: -22 166.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OrbiTradeSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GEMA GOEYARDI
월별 1000 USD
4 983%
0
0
USD
564K
USD
222
0%
672
63%
100%
2.52
822.88
USD
45%
1:200
복제

