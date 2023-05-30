- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
트레이드:
672
이익 거래:
429 (63.83%)
손실 거래:
243 (36.16%)
최고의 거래:
94 083.00 USD
최악의 거래:
-15 729.00 USD
총 수익:
915 209.60 USD (11 581 509 pips)
총 손실:
-362 236.42 USD (990 911 pips)
연속 최대 이익:
24 (177 234.20 USD)
연속 최대 이익:
177 234.20 USD (24)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.13%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.12
롱(주식매수):
411 (61.16%)
숏(주식차입매도):
261 (38.84%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
822.88 USD
평균 이익:
2 133.36 USD
평균 손실:
-1 490.68 USD
연속 최대 손실:
9 (-22 166.00 USD)
연속 최대 손실:
-24 027.04 USD (7)
월별 성장률:
2.68%
연간 예측:
32.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
405.00 USD
최대한의:
32 293.61 USD (32.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.91% (17 245.70 USD)
자본금별:
19.13% (21 863.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.SH
|533
|US100.MAR
|15
|GBPJPY.SH
|13
|BTCUSD
|13
|EURAUD.SH
|12
|NQ100.DEC
|7
|US100.SEP
|6
|US100.JUN
|5
|BTCUSD.ORB
|5
|AUDNZD.SH
|3
|GBPAUD.SH
|3
|US100.DEC
|3
|ETHEUSD
|3
|EURCAD.SH
|2
|CADJPY.SH
|2
|LTCUSD
|2
|ETHUSD
|2
|XRPUSD
|2
|XAGUSD.SH
|2
|ADRO.IDX
|2
|INKP.IDX
|2
|BA.US
|2
|SBUX.US
|2
|JPM.US
|2
|APPLE.US
|2
|BNBUSD
|2
|US100DEC.ORB
|2
|EURNZD.SH
|1
|ANTM
|1
|EURCHF.SH
|1
|AUDCAD.SH
|1
|ADAUSD
|1
|PGAS.IDX
|1
|BBCA.IDX
|1
|BSDE.IDX
|1
|ACES.IDX
|1
|ASII.IDX
|1
|USDJPY.SH
|1
|TESLA.US
|1
|GBPNZD.SH
|1
|MCD.US
|1
|DOTUSD
|1
|NFLX.US
|1
|EURGBP.SH
|1
|USDCAD.SH
|1
|EURUSD.SH
|1
|CLU.NOV
|1
|CLU.DEC
|1
|US100MAR.ORB
|1
|US100SEP.ORB
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.SH
|503K
|US100.MAR
|14K
|GBPJPY.SH
|-18
|BTCUSD
|-614
|EURAUD.SH
|710
|NQ100.DEC
|6.3K
|US100.SEP
|-1.5K
|US100.JUN
|8K
|BTCUSD.ORB
|30K
|AUDNZD.SH
|135
|GBPAUD.SH
|1.2K
|US100.DEC
|-764
|ETHEUSD
|-253
|EURCAD.SH
|-200
|CADJPY.SH
|-895
|LTCUSD
|29
|ETHUSD
|475
|XRPUSD
|-237
|XAGUSD.SH
|-100
|ADRO.IDX
|-778
|INKP.IDX
|-3.1K
|BA.US
|-839
|SBUX.US
|308
|JPM.US
|-92
|APPLE.US
|-643
|BNBUSD
|-1.4K
|US100DEC.ORB
|-315
|EURNZD.SH
|13
|ANTM
|35
|EURCHF.SH
|-244
|AUDCAD.SH
|-15
|ADAUSD
|-240
|PGAS.IDX
|-183
|BBCA.IDX
|-440
|BSDE.IDX
|-61
|ACES.IDX
|9
|ASII.IDX
|-37
|USDJPY.SH
|577
|TESLA.US
|-670
|GBPNZD.SH
|-575
|MCD.US
|-58
|DOTUSD
|-140
|NFLX.US
|-2K
|EURGBP.SH
|2.2K
|USDCAD.SH
|-414
|EURUSD.SH
|104
|CLU.NOV
|-2.7K
|CLU.DEC
|100
|US100MAR.ORB
|868
|US100SEP.ORB
|4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.SH
|281K
|US100.MAR
|31K
|GBPJPY.SH
|1K
|BTCUSD
|4.2M
|EURAUD.SH
|1.5K
|NQ100.DEC
|43K
|US100.SEP
|-16K
|US100.JUN
|47K
|BTCUSD.ORB
|6M
|AUDNZD.SH
|97
|GBPAUD.SH
|589
|US100.DEC
|-5.7K
|ETHEUSD
|-1.4K
|EURCAD.SH
|-174
|CADJPY.SH
|-1.1K
|LTCUSD
|92
|ETHUSD
|22K
|XRPUSD
|-173
|XAGUSD.SH
|-39
|ADRO.IDX
|-700
|INKP.IDX
|-700
|BA.US
|-330
|SBUX.US
|346
|JPM.US
|-436
|APPLE.US
|-852
|BNBUSD
|-2.5K
|US100DEC.ORB
|-1.3K
|EURNZD.SH
|62
|ANTM
|350
|EURCHF.SH
|-2.2K
|AUDCAD.SH
|-146
|ADAUSD
|-210
|PGAS.IDX
|-150
|BBCA.IDX
|-400
|BSDE.IDX
|-30
|ACES.IDX
|40
|ASII.IDX
|0
|USDJPY.SH
|835
|TESLA.US
|-6.6K
|GBPNZD.SH
|-954
|MCD.US
|-506
|DOTUSD
|-248
|NFLX.US
|-1.9K
|EURGBP.SH
|612
|USDCAD.SH
|-516
|EURUSD.SH
|134
|CLU.NOV
|-262
|CLU.DEC
|7
|US100MAR.ORB
|8.8K
|US100SEP.ORB
|42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +94 083.00 USD
최악의 거래: -15 729 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +177 234.20 USD
연속 최대 손실: -22 166.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OrbiTradeSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
