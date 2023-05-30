- Growth
- Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
- Equity
- Drawdown
Trades:
668
Profit Trades:
428 (64.07%)
Loss Trades:
240 (35.93%)
Best trade:
94 083.00 USD
Worst trade:
-15 729.00 USD
Gross Profit:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
Gross Loss:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (177 234.20 USD)
Maximal consecutive profit:
177 234.20 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
14.13%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
17.16
Long Trades:
410 (61.38%)
Short Trades:
258 (38.62%)
Profit Factor:
2.55
Expected Payoff:
829.56 USD
Average Profit:
2 132.28 USD
Average Loss:
-1 493.64 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-22 166.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-24 027.04 USD (7)
Monthly growth:
6.54%
Annual Forecast:
79.33%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
405.00 USD
Maximal:
32 293.61 USD (32.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.91% (17 245.70 USD)
By Equity:
19.13% (21 863.51 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD.SH
|529
|US100.MAR
|15
|GBPJPY.SH
|13
|BTCUSD
|13
|EURAUD.SH
|12
|NQ100.DEC
|7
|US100.SEP
|6
|US100.JUN
|5
|BTCUSD.ORB
|5
|AUDNZD.SH
|3
|GBPAUD.SH
|3
|US100.DEC
|3
|ETHEUSD
|3
|EURCAD.SH
|2
|CADJPY.SH
|2
|LTCUSD
|2
|ETHUSD
|2
|XRPUSD
|2
|XAGUSD.SH
|2
|ADRO.IDX
|2
|INKP.IDX
|2
|BA.US
|2
|SBUX.US
|2
|JPM.US
|2
|APPLE.US
|2
|BNBUSD
|2
|US100DEC.ORB
|2
|EURNZD.SH
|1
|ANTM
|1
|EURCHF.SH
|1
|AUDCAD.SH
|1
|ADAUSD
|1
|PGAS.IDX
|1
|BBCA.IDX
|1
|BSDE.IDX
|1
|ACES.IDX
|1
|ASII.IDX
|1
|USDJPY.SH
|1
|TESLA.US
|1
|GBPNZD.SH
|1
|MCD.US
|1
|DOTUSD
|1
|NFLX.US
|1
|EURGBP.SH
|1
|USDCAD.SH
|1
|EURUSD.SH
|1
|CLU.NOV
|1
|CLU.DEC
|1
|US100MAR.ORB
|1
|US100SEP.ORB
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.SH
|504K
|US100.MAR
|14K
|GBPJPY.SH
|-18
|BTCUSD
|-614
|EURAUD.SH
|710
|NQ100.DEC
|6.3K
|US100.SEP
|-1.5K
|US100.JUN
|8K
|BTCUSD.ORB
|30K
|AUDNZD.SH
|135
|GBPAUD.SH
|1.2K
|US100.DEC
|-764
|ETHEUSD
|-253
|EURCAD.SH
|-200
|CADJPY.SH
|-895
|LTCUSD
|29
|ETHUSD
|475
|XRPUSD
|-237
|XAGUSD.SH
|-100
|ADRO.IDX
|-778
|INKP.IDX
|-3.1K
|BA.US
|-839
|SBUX.US
|308
|JPM.US
|-92
|APPLE.US
|-643
|BNBUSD
|-1.4K
|US100DEC.ORB
|-315
|EURNZD.SH
|13
|ANTM
|35
|EURCHF.SH
|-244
|AUDCAD.SH
|-15
|ADAUSD
|-240
|PGAS.IDX
|-183
|BBCA.IDX
|-440
|BSDE.IDX
|-61
|ACES.IDX
|9
|ASII.IDX
|-37
|USDJPY.SH
|577
|TESLA.US
|-670
|GBPNZD.SH
|-575
|MCD.US
|-58
|DOTUSD
|-140
|NFLX.US
|-2K
|EURGBP.SH
|2.2K
|USDCAD.SH
|-414
|EURUSD.SH
|104
|CLU.NOV
|-2.7K
|CLU.DEC
|100
|US100MAR.ORB
|868
|US100SEP.ORB
|4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.SH
|282K
|US100.MAR
|31K
|GBPJPY.SH
|1K
|BTCUSD
|4.2M
|EURAUD.SH
|1.5K
|NQ100.DEC
|43K
|US100.SEP
|-16K
|US100.JUN
|47K
|BTCUSD.ORB
|6M
|AUDNZD.SH
|97
|GBPAUD.SH
|589
|US100.DEC
|-5.7K
|ETHEUSD
|-1.4K
|EURCAD.SH
|-174
|CADJPY.SH
|-1.1K
|LTCUSD
|92
|ETHUSD
|22K
|XRPUSD
|-173
|XAGUSD.SH
|-39
|ADRO.IDX
|-700
|INKP.IDX
|-700
|BA.US
|-330
|SBUX.US
|346
|JPM.US
|-436
|APPLE.US
|-852
|BNBUSD
|-2.5K
|US100DEC.ORB
|-1.3K
|EURNZD.SH
|62
|ANTM
|350
|EURCHF.SH
|-2.2K
|AUDCAD.SH
|-146
|ADAUSD
|-210
|PGAS.IDX
|-150
|BBCA.IDX
|-400
|BSDE.IDX
|-30
|ACES.IDX
|40
|ASII.IDX
|0
|USDJPY.SH
|835
|TESLA.US
|-6.6K
|GBPNZD.SH
|-954
|MCD.US
|-506
|DOTUSD
|-248
|NFLX.US
|-1.9K
|EURGBP.SH
|612
|USDCAD.SH
|-516
|EURUSD.SH
|134
|CLU.NOV
|-262
|CLU.DEC
|7
|US100MAR.ORB
|8.8K
|US100SEP.ORB
|42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +94 083.00 USD
Worst trade: -15 729 USD
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +177 234.20 USD
Maximal consecutive loss: -22 166.00 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OrbiTradeSC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
