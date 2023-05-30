SignalsSections
Gema Merdeka Goeyardi

GEMA GOEYARDI

Gema Merdeka Goeyardi
0 reviews
Reliability
220 weeks
0 / 0 USD
growth since 2021 4 992%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
668
Profit Trades:
428 (64.07%)
Loss Trades:
240 (35.93%)
Best trade:
94 083.00 USD
Worst trade:
-15 729.00 USD
Gross Profit:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
Gross Loss:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (177 234.20 USD)
Maximal consecutive profit:
177 234.20 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
14.13%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
17.16
Long Trades:
410 (61.38%)
Short Trades:
258 (38.62%)
Profit Factor:
2.55
Expected Payoff:
829.56 USD
Average Profit:
2 132.28 USD
Average Loss:
-1 493.64 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-22 166.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-24 027.04 USD (7)
Monthly growth:
6.54%
Annual Forecast:
79.33%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
405.00 USD
Maximal:
32 293.61 USD (32.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.91% (17 245.70 USD)
By Equity:
19.13% (21 863.51 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.SH 529
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.SH 504K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.SH 282K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +94 083.00 USD
Worst trade: -15 729 USD
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +177 234.20 USD
Maximal consecutive loss: -22 166.00 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OrbiTradeSC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
