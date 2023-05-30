SeñalesSecciones
Gema Merdeka Goeyardi

GEMA GOEYARDI

Gema Merdeka Goeyardi
Fiabilidad
220 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 4 992%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
668
Transacciones Rentables:
428 (64.07%)
Transacciones Irrentables:
240 (35.93%)
Mejor transacción:
94 083.00 USD
Peor transacción:
-15 729.00 USD
Beneficio Bruto:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
Pérdidas Brutas:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (177 234.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
177 234.20 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.13%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.16
Transacciones Largas:
410 (61.38%)
Transacciones Cortas:
258 (38.62%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
829.56 USD
Beneficio medio:
2 132.28 USD
Pérdidas medias:
-1 493.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-22 166.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 027.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.06%
Pronóstico anual:
73.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
405.00 USD
Máxima:
32 293.61 USD (32.28%)
Reducción relativa:
De balance:
44.91% (17 245.70 USD)
De fondos:
19.13% (21 863.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.SH 529
US100.MAR 15
GBPJPY.SH 13
BTCUSD 13
EURAUD.SH 12
NQ100.DEC 7
US100.SEP 6
US100.JUN 5
BTCUSD.ORB 5
AUDNZD.SH 3
GBPAUD.SH 3
US100.DEC 3
ETHEUSD 3
EURCAD.SH 2
CADJPY.SH 2
LTCUSD 2
ETHUSD 2
XRPUSD 2
XAGUSD.SH 2
ADRO.IDX 2
INKP.IDX 2
BA.US 2
SBUX.US 2
JPM.US 2
APPLE.US 2
BNBUSD 2
US100DEC.ORB 2
EURNZD.SH 1
ANTM 1
EURCHF.SH 1
AUDCAD.SH 1
ADAUSD 1
PGAS.IDX 1
BBCA.IDX 1
BSDE.IDX 1
ACES.IDX 1
ASII.IDX 1
USDJPY.SH 1
TESLA.US 1
GBPNZD.SH 1
MCD.US 1
DOTUSD 1
NFLX.US 1
EURGBP.SH 1
USDCAD.SH 1
EURUSD.SH 1
CLU.NOV 1
CLU.DEC 1
US100MAR.ORB 1
US100SEP.ORB 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.SH 504K
US100.MAR 14K
GBPJPY.SH -18
BTCUSD -614
EURAUD.SH 710
NQ100.DEC 6.3K
US100.SEP -1.5K
US100.JUN 8K
BTCUSD.ORB 30K
AUDNZD.SH 135
GBPAUD.SH 1.2K
US100.DEC -764
ETHEUSD -253
EURCAD.SH -200
CADJPY.SH -895
LTCUSD 29
ETHUSD 475
XRPUSD -237
XAGUSD.SH -100
ADRO.IDX -778
INKP.IDX -3.1K
BA.US -839
SBUX.US 308
JPM.US -92
APPLE.US -643
BNBUSD -1.4K
US100DEC.ORB -315
EURNZD.SH 13
ANTM 35
EURCHF.SH -244
AUDCAD.SH -15
ADAUSD -240
PGAS.IDX -183
BBCA.IDX -440
BSDE.IDX -61
ACES.IDX 9
ASII.IDX -37
USDJPY.SH 577
TESLA.US -670
GBPNZD.SH -575
MCD.US -58
DOTUSD -140
NFLX.US -2K
EURGBP.SH 2.2K
USDCAD.SH -414
EURUSD.SH 104
CLU.NOV -2.7K
CLU.DEC 100
US100MAR.ORB 868
US100SEP.ORB 4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.SH 282K
US100.MAR 31K
GBPJPY.SH 1K
BTCUSD 4.2M
EURAUD.SH 1.5K
NQ100.DEC 43K
US100.SEP -16K
US100.JUN 47K
BTCUSD.ORB 6M
AUDNZD.SH 97
GBPAUD.SH 589
US100.DEC -5.7K
ETHEUSD -1.4K
EURCAD.SH -174
CADJPY.SH -1.1K
LTCUSD 92
ETHUSD 22K
XRPUSD -173
XAGUSD.SH -39
ADRO.IDX -700
INKP.IDX -700
BA.US -330
SBUX.US 346
JPM.US -436
APPLE.US -852
BNBUSD -2.5K
US100DEC.ORB -1.3K
EURNZD.SH 62
ANTM 350
EURCHF.SH -2.2K
AUDCAD.SH -146
ADAUSD -210
PGAS.IDX -150
BBCA.IDX -400
BSDE.IDX -30
ACES.IDX 40
ASII.IDX 0
USDJPY.SH 835
TESLA.US -6.6K
GBPNZD.SH -954
MCD.US -506
DOTUSD -248
NFLX.US -1.9K
EURGBP.SH 612
USDCAD.SH -516
EURUSD.SH 134
CLU.NOV -262
CLU.DEC 7
US100MAR.ORB 8.8K
US100SEP.ORB 42K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +94 083.00 USD
Peor transacción: -15 729 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +177 234.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22 166.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OrbiTradeSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 1.51% of days out of 1395 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GEMA GOEYARDI
1000 USD al mes
4 992%
0
0
USD
565K
USD
220
0%
668
64%
100%
2.54
829.56
USD
45%
1:200
