El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
668
Transacciones Rentables:
428 (64.07%)
Transacciones Irrentables:
240 (35.93%)
Mejor transacción:
94 083.00 USD
Peor transacción:
-15 729.00 USD
Beneficio Bruto:
912 617.60 USD (11 580 645 pips)
Pérdidas Brutas:
-358 474.42 USD (988 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (177 234.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
177 234.20 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.13%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.16
Transacciones Largas:
410 (61.38%)
Transacciones Cortas:
258 (38.62%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
829.56 USD
Beneficio medio:
2 132.28 USD
Pérdidas medias:
-1 493.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-22 166.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 027.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.06%
Pronóstico anual:
73.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
405.00 USD
Máxima:
32 293.61 USD (32.28%)
Reducción relativa:
De balance:
44.91% (17 245.70 USD)
De fondos:
19.13% (21 863.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.SH
|529
|US100.MAR
|15
|GBPJPY.SH
|13
|BTCUSD
|13
|EURAUD.SH
|12
|NQ100.DEC
|7
|US100.SEP
|6
|US100.JUN
|5
|BTCUSD.ORB
|5
|AUDNZD.SH
|3
|GBPAUD.SH
|3
|US100.DEC
|3
|ETHEUSD
|3
|EURCAD.SH
|2
|CADJPY.SH
|2
|LTCUSD
|2
|ETHUSD
|2
|XRPUSD
|2
|XAGUSD.SH
|2
|ADRO.IDX
|2
|INKP.IDX
|2
|BA.US
|2
|SBUX.US
|2
|JPM.US
|2
|APPLE.US
|2
|BNBUSD
|2
|US100DEC.ORB
|2
|EURNZD.SH
|1
|ANTM
|1
|EURCHF.SH
|1
|AUDCAD.SH
|1
|ADAUSD
|1
|PGAS.IDX
|1
|BBCA.IDX
|1
|BSDE.IDX
|1
|ACES.IDX
|1
|ASII.IDX
|1
|USDJPY.SH
|1
|TESLA.US
|1
|GBPNZD.SH
|1
|MCD.US
|1
|DOTUSD
|1
|NFLX.US
|1
|EURGBP.SH
|1
|USDCAD.SH
|1
|EURUSD.SH
|1
|CLU.NOV
|1
|CLU.DEC
|1
|US100MAR.ORB
|1
|US100SEP.ORB
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.SH
|504K
|US100.MAR
|14K
|GBPJPY.SH
|-18
|BTCUSD
|-614
|EURAUD.SH
|710
|NQ100.DEC
|6.3K
|US100.SEP
|-1.5K
|US100.JUN
|8K
|BTCUSD.ORB
|30K
|AUDNZD.SH
|135
|GBPAUD.SH
|1.2K
|US100.DEC
|-764
|ETHEUSD
|-253
|EURCAD.SH
|-200
|CADJPY.SH
|-895
|LTCUSD
|29
|ETHUSD
|475
|XRPUSD
|-237
|XAGUSD.SH
|-100
|ADRO.IDX
|-778
|INKP.IDX
|-3.1K
|BA.US
|-839
|SBUX.US
|308
|JPM.US
|-92
|APPLE.US
|-643
|BNBUSD
|-1.4K
|US100DEC.ORB
|-315
|EURNZD.SH
|13
|ANTM
|35
|EURCHF.SH
|-244
|AUDCAD.SH
|-15
|ADAUSD
|-240
|PGAS.IDX
|-183
|BBCA.IDX
|-440
|BSDE.IDX
|-61
|ACES.IDX
|9
|ASII.IDX
|-37
|USDJPY.SH
|577
|TESLA.US
|-670
|GBPNZD.SH
|-575
|MCD.US
|-58
|DOTUSD
|-140
|NFLX.US
|-2K
|EURGBP.SH
|2.2K
|USDCAD.SH
|-414
|EURUSD.SH
|104
|CLU.NOV
|-2.7K
|CLU.DEC
|100
|US100MAR.ORB
|868
|US100SEP.ORB
|4.2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.SH
|282K
|US100.MAR
|31K
|GBPJPY.SH
|1K
|BTCUSD
|4.2M
|EURAUD.SH
|1.5K
|NQ100.DEC
|43K
|US100.SEP
|-16K
|US100.JUN
|47K
|BTCUSD.ORB
|6M
|AUDNZD.SH
|97
|GBPAUD.SH
|589
|US100.DEC
|-5.7K
|ETHEUSD
|-1.4K
|EURCAD.SH
|-174
|CADJPY.SH
|-1.1K
|LTCUSD
|92
|ETHUSD
|22K
|XRPUSD
|-173
|XAGUSD.SH
|-39
|ADRO.IDX
|-700
|INKP.IDX
|-700
|BA.US
|-330
|SBUX.US
|346
|JPM.US
|-436
|APPLE.US
|-852
|BNBUSD
|-2.5K
|US100DEC.ORB
|-1.3K
|EURNZD.SH
|62
|ANTM
|350
|EURCHF.SH
|-2.2K
|AUDCAD.SH
|-146
|ADAUSD
|-210
|PGAS.IDX
|-150
|BBCA.IDX
|-400
|BSDE.IDX
|-30
|ACES.IDX
|40
|ASII.IDX
|0
|USDJPY.SH
|835
|TESLA.US
|-6.6K
|GBPNZD.SH
|-954
|MCD.US
|-506
|DOTUSD
|-248
|NFLX.US
|-1.9K
|EURGBP.SH
|612
|USDCAD.SH
|-516
|EURUSD.SH
|134
|CLU.NOV
|-262
|CLU.DEC
|7
|US100MAR.ORB
|8.8K
|US100SEP.ORB
|42K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OrbiTradeSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
