ZYXI: Zynex Inc
1.55 USD 0.05 (3.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZYXIの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり1.51の安値と1.60の高値で取引されました。
Zynex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZYXI News
- Earnings call transcript: Zynex Inc Q2 2025 reveals unexpected loss, stock plunges
- Zynex welcomes new CEO and leadership team to drive future growth
- Zynex Q2 Revenue Drops 55%
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zynex CFO Dan Moorhead to resign, transition support planned
- Zynex stock price target lowered to $3 by RBC amid payment issues
- Zynex stock falls after Tricare extends payment suspension
- Tricare continues payment suspension for Zynex amid review
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Zynex stock with $8 price target
- Zynex appoints Steven Dyson as new CEO effective August 18
- Zynex secures UK patent for noninvasive sepsis monitoring device
- Zynex announces workforce reduction and provides update on Tricare payment suspension
- Investor Lawsuit Accuses Medical Device Maker Zynex (ZYXI) of Inflating Revenue Through Excessive Shipments; Subsequent Earnings Report Reveals Significant Financial Strain- Hagens Berman
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Zynex's Sell-Off Creates A Speculative Buying Opportunity (NASDAQ:ZYXI)
- Zynex, Inc. (ZYXI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Zynex, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYXI)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
1日のレンジ
1.51 1.60
1年のレンジ
1.23 9.42
- 以前の終値
- 1.50
- 始値
- 1.51
- 買値
- 1.55
- 買値
- 1.85
- 安値
- 1.51
- 高値
- 1.60
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- 3.33%
- 1ヶ月の変化
- -3.73%
- 6ヶ月の変化
- -29.55%
- 1年の変化
- -80.82%
