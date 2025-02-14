Валюты / ZYXI
ZYXI: Zynex Inc
1.57 USD 0.09 (6.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZYXI за сегодня изменился на 6.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.58.
Следите за динамикой Zynex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZYXI
- Earnings call transcript: Zynex Inc Q2 2025 reveals unexpected loss, stock plunges
- Zynex welcomes new CEO and leadership team to drive future growth
- Zynex Q2 Revenue Drops 55%
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zynex CFO Dan Moorhead to resign, transition support planned
- Zynex stock price target lowered to $3 by RBC amid payment issues
- Zynex stock falls after Tricare extends payment suspension
- Tricare continues payment suspension for Zynex amid review
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Zynex stock with $8 price target
- Zynex appoints Steven Dyson as new CEO effective August 18
- Zynex secures UK patent for noninvasive sepsis monitoring device
- Zynex announces workforce reduction and provides update on Tricare payment suspension
- Investor Lawsuit Accuses Medical Device Maker Zynex (ZYXI) of Inflating Revenue Through Excessive Shipments; Subsequent Earnings Report Reveals Significant Financial Strain- Hagens Berman
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Zynex's Sell-Off Creates A Speculative Buying Opportunity (NASDAQ:ZYXI)
- Zynex, Inc. (ZYXI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Zynex, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYXI)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
Дневной диапазон
1.47 1.58
Годовой диапазон
1.23 9.42
- Предыдущее закрытие
- 1.48
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.47
- High
- 1.58
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 6.08%
- Месячное изменение
- -2.48%
- 6-месячное изменение
- -28.64%
- Годовое изменение
- -80.57%
