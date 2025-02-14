货币 / ZYXI
ZYXI: Zynex Inc
1.50 USD 0.07 (4.46%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZYXI汇率已更改-4.46%。当日，交易品种以低点1.50和高点1.61进行交易。
关注Zynex Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZYXI新闻
- Earnings call transcript: Zynex Inc Q2 2025 reveals unexpected loss, stock plunges
- Zynex welcomes new CEO and leadership team to drive future growth
- Zynex Q2 Revenue Drops 55%
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zynex CFO Dan Moorhead to resign, transition support planned
- Zynex stock price target lowered to $3 by RBC amid payment issues
- Zynex stock falls after Tricare extends payment suspension
- Tricare continues payment suspension for Zynex amid review
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Zynex stock with $8 price target
- Zynex appoints Steven Dyson as new CEO effective August 18
- Zynex secures UK patent for noninvasive sepsis monitoring device
- Zynex announces workforce reduction and provides update on Tricare payment suspension
- Investor Lawsuit Accuses Medical Device Maker Zynex (ZYXI) of Inflating Revenue Through Excessive Shipments; Subsequent Earnings Report Reveals Significant Financial Strain- Hagens Berman
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Zynex's Sell-Off Creates A Speculative Buying Opportunity (NASDAQ:ZYXI)
- Zynex, Inc. (ZYXI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Zynex, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYXI)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
日范围
1.50 1.61
年范围
1.23 9.42
- 前一天收盘价
- 1.57
- 开盘价
- 1.55
- 卖价
- 1.50
- 买价
- 1.80
- 最低价
- 1.50
- 最高价
- 1.61
- 交易量
- 65
- 日变化
- -4.46%
- 月变化
- -6.83%
- 6个月变化
- -31.82%
- 年变化
- -81.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值