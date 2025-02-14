Divisas / ZYXI
ZYXI: Zynex Inc
1.50 USD 0.07 (4.46%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZYXI de hoy ha cambiado un -4.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.50, mientras que el máximo ha alcanzado 1.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zynex Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZYXI News
- Earnings call transcript: Zynex Inc Q2 2025 reveals unexpected loss, stock plunges
- Zynex welcomes new CEO and leadership team to drive future growth
- Zynex Q2 Revenue Drops 55%
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zynex CFO Dan Moorhead to resign, transition support planned
- Zynex stock price target lowered to $3 by RBC amid payment issues
- Zynex stock falls after Tricare extends payment suspension
- Tricare continues payment suspension for Zynex amid review
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Zynex stock with $8 price target
- Zynex appoints Steven Dyson as new CEO effective August 18
- Zynex secures UK patent for noninvasive sepsis monitoring device
- Zynex announces workforce reduction and provides update on Tricare payment suspension
- Investor Lawsuit Accuses Medical Device Maker Zynex (ZYXI) of Inflating Revenue Through Excessive Shipments; Subsequent Earnings Report Reveals Significant Financial Strain- Hagens Berman
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Investors To Focus On PCE Price Index Print As Cintas, Lululemon to report Earnings
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Zynex's Sell-Off Creates A Speculative Buying Opportunity (NASDAQ:ZYXI)
- Zynex, Inc. (ZYXI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Zynex, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYXI)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
Rango diario
1.50 1.62
Rango anual
1.23 9.42
- Cierres anteriores
- 1.57
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.50
- High
- 1.62
- Volumen
- 166
- Cambio diario
- -4.46%
- Cambio mensual
- -6.83%
- Cambio a 6 meses
- -31.82%
- Cambio anual
- -81.44%
