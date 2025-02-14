Währungen / ZYXI
ZYXI: Zynex Inc
1.59 USD 0.04 (2.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZYXI hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zynex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.57 1.61
Jahresspanne
1.23 9.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.55
- Eröffnung
- 1.57
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.61
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- -27.73%
- Jahresänderung
- -80.32%
