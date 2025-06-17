通貨 / XAIR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XAIR: Beyond Air Inc
2.29 USD 0.01 (0.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XAIRの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.39の高値で取引されました。
Beyond Air Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAIR News
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- FDA grants orphan drug designation to NeuroNOS’ therapy for glioblastoma
- Beyond Air Sales Jump 158 Percent
- Beyond Air stock price target slashed by Piper Sandler to $5 from $20
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Air earnings missed by $0.43, revenue fell short of estimates
- Beyond Air shares tumble 16% on worse-than-expected Q1 results
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Beyond Air stock surges after securing Premier group purchasing deal
- Beyond Air secures national purchasing agreement with Premier
- Beyond Air stock initiated with Buy rating at D. Boral Capital on LungFit platform
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Beyond Air to implement 1-for-20 reverse stock split effective July 14
- Beyond Air shareholders approve reverse stock split authorization
- Beyond Air (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beyond Air beats EPS in Q4 2025, shares surge
- Beyond Air Stock Dips After Mixed Q4 Results: Here's What To Know - Beyond Air (NASDAQ:XAIR)
- Beyond Air posts narrower-than-feared Q4 loss, shares surge 15%
- Beyond Air ® Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Beyond Air earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
2.28 2.39
1年のレンジ
0.15 4.78
- 以前の終値
- 2.28
- 始値
- 2.39
- 買値
- 2.29
- 買値
- 2.59
- 安値
- 2.28
- 高値
- 2.39
- 出来高
- 397
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 748.15%
- 1年の変化
- 502.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K