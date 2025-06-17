Divisas / XAIR
XAIR: Beyond Air Inc
2.28 USD 0.14 (5.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XAIR de hoy ha cambiado un -5.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.26, mientras que el máximo ha alcanzado 2.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Beyond Air Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAIR News
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- FDA grants orphan drug designation to NeuroNOS’ therapy for glioblastoma
- Beyond Air Sales Jump 158 Percent
- Beyond Air stock price target slashed by Piper Sandler to $5 from $20
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Air earnings missed by $0.43, revenue fell short of estimates
- Beyond Air shares tumble 16% on worse-than-expected Q1 results
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Beyond Air stock surges after securing Premier group purchasing deal
- Beyond Air secures national purchasing agreement with Premier
- Beyond Air stock initiated with Buy rating at D. Boral Capital on LungFit platform
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Beyond Air to implement 1-for-20 reverse stock split effective July 14
- Beyond Air shareholders approve reverse stock split authorization
- Beyond Air (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beyond Air beats EPS in Q4 2025, shares surge
- Beyond Air Stock Dips After Mixed Q4 Results: Here's What To Know - Beyond Air (NASDAQ:XAIR)
- Beyond Air posts narrower-than-feared Q4 loss, shares surge 15%
- Beyond Air ® Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Beyond Air earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
Rango diario
2.26 2.48
Rango anual
0.15 4.78
- Cierres anteriores
- 2.42
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Low
- 2.26
- High
- 2.48
- Volumen
- 351
- Cambio diario
- -5.79%
- Cambio mensual
- 0.88%
- Cambio a 6 meses
- 744.44%
- Cambio anual
- 500.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B