XAIR: Beyond Air Inc
2.24 USD 0.05 (2.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XAIR hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.23 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beyond Air Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XAIR News
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- FDA grants orphan drug designation to NeuroNOS’ therapy for glioblastoma
- Beyond Air Sales Jump 158 Percent
- Beyond Air stock price target slashed by Piper Sandler to $5 from $20
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Air earnings missed by $0.43, revenue fell short of estimates
- Beyond Air shares tumble 16% on worse-than-expected Q1 results
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Beyond Air stock surges after securing Premier group purchasing deal
- Beyond Air secures national purchasing agreement with Premier
- Beyond Air stock initiated with Buy rating at D. Boral Capital on LungFit platform
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Beyond Air to implement 1-for-20 reverse stock split effective July 14
- Beyond Air shareholders approve reverse stock split authorization
- Beyond Air (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beyond Air beats EPS in Q4 2025, shares surge
- Beyond Air Stock Dips After Mixed Q4 Results: Here's What To Know - Beyond Air (NASDAQ:XAIR)
- Beyond Air posts narrower-than-feared Q4 loss, shares surge 15%
- Beyond Air ® Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Beyond Air earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
2.23 2.35
Jahresspanne
0.15 4.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.29
- Eröffnung
- 2.34
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- Tief
- 2.23
- Hoch
- 2.35
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- -2.18%
- Monatsänderung
- -0.88%
- 6-Monatsänderung
- 729.63%
- Jahresänderung
- 489.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K