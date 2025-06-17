货币 / XAIR
XAIR: Beyond Air Inc
2.27 USD 0.15 (6.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XAIR汇率已更改-6.20%。当日，交易品种以低点2.26和高点2.48进行交易。
关注Beyond Air Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XAIR新闻
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- FDA grants orphan drug designation to NeuroNOS’ therapy for glioblastoma
- Beyond Air Sales Jump 158 Percent
- Beyond Air stock price target slashed by Piper Sandler to $5 from $20
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Air earnings missed by $0.43, revenue fell short of estimates
- Beyond Air shares tumble 16% on worse-than-expected Q1 results
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Beyond Air stock surges after securing Premier group purchasing deal
- Beyond Air secures national purchasing agreement with Premier
- Beyond Air stock initiated with Buy rating at D. Boral Capital on LungFit platform
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Beyond Air to implement 1-for-20 reverse stock split effective July 14
- Beyond Air shareholders approve reverse stock split authorization
- Beyond Air (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beyond Air beats EPS in Q4 2025, shares surge
- Beyond Air Stock Dips After Mixed Q4 Results: Here's What To Know - Beyond Air (NASDAQ:XAIR)
- Beyond Air posts narrower-than-feared Q4 loss, shares surge 15%
- Beyond Air ® Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Beyond Air earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
日范围
2.26 2.48
年范围
0.15 4.78
- 前一天收盘价
- 2.42
- 开盘价
- 2.48
- 卖价
- 2.27
- 买价
- 2.57
- 最低价
- 2.26
- 最高价
- 2.48
- 交易量
- 303
- 日变化
- -6.20%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- 740.74%
- 年变化
- 497.37%
