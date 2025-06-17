통화 / XAIR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XAIR: Beyond Air Inc
2.23 USD 0.06 (2.62%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XAIR 환율이 오늘 -2.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.21이고 고가는 2.35이었습니다.
Beyond Air Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAIR News
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- FDA grants orphan drug designation to NeuroNOS’ therapy for glioblastoma
- Beyond Air Sales Jump 158 Percent
- Beyond Air stock price target slashed by Piper Sandler to $5 from $20
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Air earnings missed by $0.43, revenue fell short of estimates
- Beyond Air shares tumble 16% on worse-than-expected Q1 results
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Beyond Air stock surges after securing Premier group purchasing deal
- Beyond Air secures national purchasing agreement with Premier
- Beyond Air stock initiated with Buy rating at D. Boral Capital on LungFit platform
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Beyond Air to implement 1-for-20 reverse stock split effective July 14
- Beyond Air shareholders approve reverse stock split authorization
- Beyond Air (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beyond Air beats EPS in Q4 2025, shares surge
- Beyond Air Stock Dips After Mixed Q4 Results: Here's What To Know - Beyond Air (NASDAQ:XAIR)
- Beyond Air posts narrower-than-feared Q4 loss, shares surge 15%
- Beyond Air ® Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Beyond Air earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
2.21 2.35
년간 변동
0.15 4.78
- 이전 종가
- 2.29
- 시가
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- 저가
- 2.21
- 고가
- 2.35
- 볼륨
- 324
- 일일 변동
- -2.62%
- 월 변동
- -1.33%
- 6개월 변동
- 725.93%
- 년간 변동율
- 486.84%
20 9월, 토요일