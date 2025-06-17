Валюты / XAIR
XAIR: Beyond Air Inc
2.42 USD 0.01 (0.41%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XAIR за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.37, а максимальная — 2.50.
Следите за динамикой Beyond Air Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.37 2.50
Годовой диапазон
0.15 4.78
- Предыдущее закрытие
- 2.43
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Low
- 2.37
- High
- 2.50
- Объем
- 483
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 7.08%
- 6-месячное изменение
- 796.30%
- Годовое изменение
- 536.84%
